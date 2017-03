Jóvenes se ‘plantaron’ frente a la Secretaría de Educación por incumplimiento en becas ofertadas por Alcaldía y Colegio Mayor de Bolívar

Foto: cortesía Carlos Pimentel.

Un grupo de jóvenes se plantaron a las afueras de la sede de la Secretaría de Educación de Cartagena, para exigir a la Administración Distrital el cumplimiento de un convenio que fue firmado en el 2014 durante el gobierno del exalcalde Dionisio Vélez y la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.

Los manifestantes, que resultaron beneficiados en una convocatoria en donde a través del Mayor de Bolívar se ofertaron más de 400 becas para cursar carreras profesionales, aseguran que cuando aplicaron para los cupos les informaron que dichas becas cubrían el 100% del costo de los estudios.

Sin embargo, tras culminar el primer ciclo, correspondiente a la técnica, les notificaron que para continuar con su formación debían pagar, situación que aseguran les hes imposible debido a que son personas de escasos recursos. (Lea aquí: 200 jóvenes afectados por incumplimiento de becas ofertadas en convenio suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y el Colegio Mayor de Bolívar)

Carlos Pimentel, uno de los jóvenes afectados por este presunto incumplimiento, fue uno de los representantes de los estudiantes que participó en una reunión que en paralelo a la protesta se realizó en la Secretaría de Educación Distrital con la presencia del encargado de esa dependencia, Germán Sierra Anaya, y delegados del Mayor de Bolívar, entre estas la rectora, Carmen Alvarado Utria.

“Ellos nos manifiestan que fue un error de transcripción porque primero hicieron el anuncio y después el convenio en donde el secretario de educación en ese momento, dijo que mejor se financiera el 100 por ciento de la convocatoria y no el el 25/75 como no los habían hecho y eso nos perjudicó porque nos deja mano abajo”, expresó.

Así mismo, señaló que para resarcir “dicho error de transcripción” a algunos de los becados se les ofrecieron como opción para continuar sus estudios que pagara el 25% del total de la carrera, mientras que a otros jóvenes afectados en donde se encuentra él, no les brindaron una oportunidad viable a nivel económico para seguir estudiando.

“Nos dijeron que debemos esperar el 25/75 cuando salga un nuevo convenio y otra cosa que nos dejó mal fue que durante el transcurso de la reunión, el secretario de educación no le prestó el más mínimo interés a la misma, ya que estuvo hablando por teléfono. Quedamos muy decepcionados porque no hayamos solución alguna, porque nos dicen que nos toca seguir esperando porque no hay recursos económicos, entendemos, pero nos hubiesen dicho eso desde un principio”, apuntó.

La reunión culminó sin una solución a las solicitudes de los jóvenes afectados, quienes informaron que realizarán nuevos plantones frente a la sede de la Secretaría de Educación de Cartagena, hasta que se les entregue una respuesta clara y seria sobre la culminación de su proceso de formación académica.