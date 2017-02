Juan Carlos Iragorri Marchant recibió título de Doctor Honoris Causa en Periodismo

En el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca, se llevó a cabo el acto formal en el que la Alma Mater concedió el título de Doctor Honoris Causa en Periodismo al destacado periodista Juan Carlos Iragorri Marchant, por su contribución al periodismo desde los distintos géneros, y el impacto de su trabajo en la opinión pública.

“Me parece uno de los mayores homenajes que me pueden haber hecho a mí, es una Universidad que tiene una importancia histórica gigantesca en Colombia, y el Real Seminario que existía antes de la Universidad también. Este país no sería independiente si no es por unos hombres que estudiaron en el Seminario como Camilo Torres o como el Sabio Caldas; y después que fue fundada la Universidad del Cauca, a principios del siglo XIX, por ahí pasaron gran parte de los presidentes importantes de Colombia”, afirmó Iragorri Marchant.

Destacó que este Honoris Causa, tiene una “relevancia emocional”, porque “mi abuelo, Luis Carlos Iragorri, fue presidente del Concejo Municipal de esta ciudad y senador por el Cauca; mi bisabuelo, José María Iragorri Isaacs, que fue posiblemente el mejor abogado del occidente colombiano y profesor de la Universidad del Cauca; y mi tatarabuelo que se llamaba José María Iragorri Carvajal, los tres estudiaron en la Universidad del Cauca. Ninguno de ellos fue un hombre muy adinerado, pero eran hombres preparados académicamente que trabajaron mucho por Popayán”.

Cabe anotar que el Consejo Académico, en sesión realizada el día 30 de noviembre de 2016, avaló la propuesta de concesión del título Honoris Causa para Iragorri Marchant, previa sustentación hecha por el Jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, Juan Carlos Pino Correa.

Según la Resolución Superior Número 081 del 14 de diciembre de 2016, “Juan Carlos Iragorri Marchant se ha desempeñado con solvencia en la prensa, la radio y la televisión, razón por la cual se puede decir que una de las características esenciales de su trabajo es la versatilidad. Tiene una vasta cultura general y un amplio conocimiento no sólo de la historia del periodismo, sino también de las agendas periodísticas en los planos nacional e internacional porque las piensa y las asume cotidianamente en la práctica, a la luz de una indeclinable responsabilidad social”.

Por su labor, este destacado periodista colombiano, quien es el director de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario, ha obtenido el Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, en la categoría de Prensa (Bogotá, 2008); Premio Planeta de Periodismo (Bogotá, 2013); Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de “Espacio de debate en televisión” (Bogotá, 2014); y Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en la categoría de Televisión (Madrid, 2015).