En Juan Mina protestan por vía oscura y por búfalos que causan accidentes

La vía de Barranquilla hacia el corregimiento de Juan Mina no tiene alumbrado público, situación que preocupa a los usuarios, pero a eso se suma que desde hace unas semanas hay varios búfalos merodeando el sector y causando accidentes. Por eso, los habitantes bloquearon la carretera para exigir solución.

“Hasta cuando vamos a vivir en esta oscuridad, esta carretera es un peligro. Mire que el muchacho se accidentó por la oscuridad permanente que tenemos en la carretera fue con un búfalo, un animal que es hasta salvaje. En esa noche hubo dos accidentes, uno con un camión de Triple A con un búfalo de mayor tamaño. El muchacho se encuentra en cuidados intensivos y lo triste de esta situación es que ni la Fiscalía ni nadie les ha querido recibir la denuncia a los familiares del joven. Esa situación nos preocupa”, dijo Fabián Helbrum, afectado.

Un joven, de 25 años, iba en una moto cuando se le atravesó uno de esos animales No pudo frenar a tiempo y chocó. Su estado de salud es delicado y los dueños del búfalo no aparecen.

“Los hacendados no tienen cuidado con los animales. No es el primer accidente que sucede acá en la vía pero lo más triste es que no dan respuestas. La Fiscalía no recibe las denuncias a los familiares. En la corregiduría han sido inoperantes y el dueño del animal no ha aparecido hasta el momento. El muchacho se encuentra en un estado bastante delicado de salud” mencionó Sofía Anaya, una de las residentes del lugar.

Los animales escapan de fincas en Galapa y llegan a Juan Mina a través de trochas. La Policía ya incautó dos de los búfalos pero ha sido imposible saber quién es el dueño.