Juegos del Litoral Pacífico fueron trasladados a Quibdó por falta de escenarios en Bahía Solano

Después de que la alcaldesa de Bahía Solano, Harley Ortiz, solicitara el aplazamiento hasta 2018 de los Octavos Juegos de Litoral del Pacífico, Coldeportes y la Gobernación de Chocó trasladaron la sede de estas justas a la capital Quibdó, donde comenzarán desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Esa situación generó una polémica, luego de que la mandataria denunciara una falta de recursos por parte de Coldeportes y la demora de los 600 millones de pesos que Indechocó aportaría para las obras en los escenarios, que acogerían las competencias en los participarán delegaciones de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Sin embargo, el director de Fomento y Desarrollo de Coldeportes, Danis Rentería, aseguró que el contrato de más de 2.700 millones no contempla nuevos escenarios sino adecuaciones que no se hicieron en Bahía Solano. Por lo que se determinó cambiar la sede de los juegos a Quibdó, ya que no se pueden aplazar.

En esta edición de los juegos, las delegaciones competirán en boxeo, atletismo, baloncesto, canotaje, fútbol, entre otros deportes.