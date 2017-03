Juez condena a 36 años al considerado “Cerebro” en el escándalo de corrupción de los Juegos Deportivos Nacionales

El abogado Orlando Arciniégas, permanece hospitalizado en un centro psiquiátrico de Pereira por un intento de suicidio. (Foto: RCN Radio)

Más de 36 años de prisión deberá pagar el abogado Orlando Arciniégas Lagos por su participación en los hechos delictivos que derivaron en el desfalco a los recursos del Estado, dentro del proceso de contratación de los diseños para la construcción de los escenarios deportivos de los juegos nacionales en Ibagué.

El Juez Primero Penal especializado del circuito ordenó además el pago de una multa de 30 mil salarios mínimos legales mensuales, al tiempo que le impuso inhabilidad de por vida para aspirar a cargos públicos y 20 años para contratar con el sector público.

En la providencia de primera instancia que fue apelada por la defensa de Arciniégas, también el operador judicial compulsó copias para que se investigue a la clínica de Pereira donde ha permanecido el considerado ‘cerebro’ de este escándalo de corrupción, así como al Inpec por dar un trato diferencial al ahora condenado.

Finalmente, el Juez del caso dispuso que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones correspondientes en contra del ex alcalde de la ciudad, Luis H. Rodríguez.

Arciniégas fue condenado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, concusión y peculado por apropiación,

Víctimas reaccionaron

Los representantes de víctimas dentro del proceso celebraron la decisión del Juez Primero Penal Especializado del Circuito, sentencia que consideraron ajustada a la norma y ejemplarizante.

Rodolfo Salas abogado del Imdri, recalcó que la situación médica de Orlando Arciniégas de quien se dijo tuvo un intento de suicidio en las últimas 24 horas, no pudo ser probada por lo que deberá purgar su pena en establecimiento carcelario.

“Son 36 años que van a ser purgados en prisión, teniendo en cuenta que el juez no accedió a la solicitud de prisión domiciliaria. Realmente nos sentimos satisfechos toda vez que se impuso una pena ejemplar de 437 meses más inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el estado. Esperamos que una vez ejecutoriado el fallo las víctimas podamos radicar el incidente de reparación integral”, subrayó Salas.

A su turno, Gladys Gutiérrez, jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía, calificó como justa la sentencia impuesta en contra del abogado Arciniégas Lagos. La funcionaria dijo que además deberá esclarecerse quiénes fueron las personas que visitaron al detenido con la complacencia del Inpec y aseguró que este es un empujón a la Fiscalía para que tome decisiones en contra del ex alcalde Luis H. Rodríguez.

“Hay una multa que va con destino al Consejo Superior de la Judicatura y nosotros con el incidente de reparación a perseguir los bienes del señor Arciniégas que seguramente están en manos de testaferros. Me parece bien que se compulsen copias en el caso del ex alcalde Luis H. Rodríguez, es un empujón de la autoridad judicial para que la Fiscalía haga su trabajo de manera oportuna porque nosotros como víctimas hemos considerado que se tienen las pruebas suficientes como para haber ordenado ya la captura del ex mandatario e imputarle cargos”, anotó Gutiérrez.