Juez dejó en libertad a ex alcalde y ex funcionarios de Puerto López

Por considerar que hubo fallas en el debido proceso, juez segundo promiscuo municipal de Puerto López declaró ilegalidad en la captura de los 6 ex funcionarios públicos de ese municipio.

El juez habría evidenciado que estas personas se venían presentando ante la Fiscalía y al momento de la captura no les notificaron los cargos y algunos no habían rendido ningún tipo de versión.

Las 6 persona a que quedaron en libertad son Leonardo Cruz ex alcalde de Puerto López en el pasado periodo, Yudi Mogollón ex secretaria de Planeación, Fabián Garzón, Viviana Rojas, Julián Molano como interventor y Diego Fernando Aldana Castro el contratista de una obra que ascendió a los 4 mil 762 millones de pesos para la construcción, pavimentación, mejoramiento, señalización y mantenimiento de la red urbana de Puerto López y la cual según la Contraloría no culminó correctamente pese a que el millonario contrato si se liquidó y se pagó al contratista