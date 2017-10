Juez no dictó medida de aseguramiento privativo de la libertad a diputados que aprobaron ordenanzas

RCN Radio Quindío

Según la Juez Primera Municipal de Control de Garantías, Martha Lucelly Valencia Galvis, la Fiscalía tuvo un error técnico en el procedimiento, ya que no probó que la medida de aseguramiento en centro carcelario era lo suficientemente viable para los diputados, ex diputados y ex secretaria de la asamblea departamental que son investigados por la aprobación de las ordenanzas 010, 011, 012, 015 en el año 2015.

Las medidas no privativas de la libertad a las cuales los siete investigados deben acogerse es a la vigilancia permanente por parte de la policía y otras autoridades, presentarse ante el Centro de Servicios Judiciales cada 15 días, demostrar buena conducta, no salir del país.

Además, para los diputados que ejercen la juez ordenó pagar 20 salarios mínimos legales mensuales y para los ex diputados 10 salarios mínimos legales mensuales. También se ordenó el regreso del extranjero de la ex secretaría de la Asamblea Marieth Vanegas Castillo quien debe regresar del extranjero para cumplir con la medida impuesta.

Según Jamer Chaquib Giraldo, representante judicial de la gobernación del Quindío, los siete investigados deben continuar en el proceso y la audiencia se reanudará este martes a las 8 de la mañana en la sala 1 del Palacio de Justica de Armenia con el objetivo de escuchar los argumentos de los abogados de los investigados frente a esta decisión.