Juez ordena a centro comercial en Barranquilla a pedir disculpas públicas por discriminación a una mujer Trans

El Juzgado 28 Civil Municipal de Barranquilla ordenó a un centro comercial en el norte de la ciudad y a la empresa de aseo, que por medio de sus representantes legales, ofrezcan en menos de 48 horas disculpas públicas a una mujer trans identificada como Nomi Simone Orozco, quien fue víctima de discriminación de género, el pasado 10 de marzo al no dejarla entrar a un baño de mujeres.

La joven que dicta clases de baile en varios gimnasios de Barranquilla, sacó su cédula para demostrar que ella sí podía estar ahí, pero la respuesta siempre fue negativa por parte de los trabajadores y de los vigilantes del centro comercial.

“Creía que estaba preparada para una humillación como esa, pero no. Me sentí muy mal. Mostraba mi documento para demostrar que estaba en el baño adecuado, como mi amiga, que también lo utilizó y vio todo lo que pasaba. Cuando salí, me puse a llorar”, aseguró Nomi.

Caribe Afirmativo presentó una acción de tutela en contra el centro comercial y la empresa Aseocolba S.A., para exigir que se le reconocieran los derechos de esta mujer trans.

El juez obliga al centro comercial, disponer de un espacio apropiado y abierto al público en el que, por supuesto, deberá estar Nomi, el administrador del centro comercial, el jefe de seguridad, los supervisores y demás personal de vigilancia de este establecimiento, así como la Defensoría del Pueblo (regional Atlántico) y la Personería, que actuarán como veedores en este acto.

El fallo también ordena al centro comercial y a la empresa Aseocolba abstenerse de realizar en el futuro conductas lesivas de los derechos fundamentales de las personas LGBTI, en cualquiera de los establecimientos abiertos al público que sean de su propiedad o estén bajo su administración y vigilancia.