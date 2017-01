Juez ordena la libertad de Jair Díaz y dos ex concejales de Florencia

Jair Díaz Díaz, ex gerente de Desarrollo Económico de la Alcaldia de Florencia.

Una juez de control de garantías de Florencia ordenó la libertad de los ex concejales de Florencia José Manuel Medina, y Eduardo Silva Neira, lo mismo que de Jair Díaz Díaz, ex gerente de Desarrollo Económico de la administración municipal, capturados con otros 09 concejales, la ex alcaldesa Susana Pórtela, y su esposo Diego Rojas, el 30 de julio del 2015, sindicados de presuntos hechos de corrupción.

Fuentes consultadas por RCN Radio, explicaron que los servidores públicos que estuvieron detenidos cerca de 20 meses en la cárcel La Picota de Bogotá, quedaron en libertad al interponer un recurso legal, por el vencimiento de términos en el proceso.

A los ex concejales Lino Casanova, y Jorge Romero, involucrados en el mismo proceso, otro juez les había otorgado la libertad el pasado mes de diciembre con el mismo argumento.

A través de su cuenta en facebook, Jair Díaz Díaz, manifestó “Dios hoy hizo justicia, el permitió nuestra libertad a través de la Juez Segunda Penal Municipal de Florencia Caquetá con función de Control de Garantías. Seguiré guiado por nuestro Padre Celestial luchando por demostrar mi total inocencia.

Gratitud enorme a todas y a todos. Dios les pague, les proteja y les bendiga”.

Por su parte, la ex alcaldesa Susana Pórtela, que sigue vinculada al proceso, se encuentra en Florencia con el beneficio de casa por cárcel. Su esposo continúa internado en la cárcel La Picota de Bogotá, junto con otros ex concejales.