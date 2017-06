Juez ordenó 2 días de arresto en contra del Director de Tránsito de Bucaramanga

El incumplimiento a una acción de tutela que derivó en un desacato por parte del director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, llevó al Juez 22 Civil Municipal a sancionarlo con arresto de dos días y una multa de un salario mínimo mensual vigente.

Alfonso Serrano, quien se desempeñaba como Secretario General de la entidad de tránsito, señaló que desde que empezó la Administración del alcalde Rodolfo Hernández, había solicitado el respeto a sus derechos fundamentales porque estaba en calidad de prepensionado, pero esto no fue tenido en cuenta y se declaró la insubsistencia.

“Realmente yo espero que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga que me reintegren en el cargo que tenía o en una alternativa de que me ubiquen en un cargo del mismo nivel. Ya tenían las semanas para pensionarme alcanzadas y solo me faltaban tres años, eso según la ley es para proteger”.

Serrano afirmó que sobre esta demanda ya hubo pronunciamiento de la Corte Constitucional, la cual no fue tomada en cuenta por el Director de Tránsito de Bucaramanga.