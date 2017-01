El Juli, gran triunfador de la temporada taurina de Manizales

Foto: Cortesía de Cormanizales

Con la entrega de trofeos de la temporada taurina y con el Festival Salsa al Parque, terminó la madrugada del 9 de Enero, la Feria de Manizales.

El torero español Julián López “El Juli”, ganó otra vez el trofeo oficial de la temporada taurina de Manizales, que lo acredita como el mejor de la versión 62.

“El Juli”, obtiene por sexta vez, la réplica de la Catedral de la capital de Caldas, por su destacada actuación, especialmente durante el mano a mano con Morante de la Puebla. El matador, dijo que lo de él, es hacer feliz a la gente:

“Me siento muy orgulloso de poder participar de esta feria un año más, de poder triunfar y sobre todo con mi tauromaquia, poder hacer feliz a la gente, que es de lo que se trata este arte; Agradezco mucho el cariño que me dais y hoy intento corresponder con la entrega en la plaza, con lo que se y me siento reitero, privilegiado, me voy muy feliz; muchas gracias Manizales”, expresó El Juli.

Otros trofeos de la Temporada de Toros en La Feria de Manizales, fueron para País Pampa, como mejor Ganadería; “Joropo”, el mejor toro; Juan de Castilla, mejor novillero.

El Voceador del periódico La Patria, a la mejor Faena, fue para el francés Sebastián Castella, por su actuación el jueves en la tarde. El trofeo a la mejor estocada, entregado por el Hotel Carretero, fue para Ramsés.