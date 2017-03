“En Junior no hay rosca”, insiste capitán del equipo Sebastian Viera

Foto: Sebastian Viera. Archivo RCN Radio

El cancerbero Sebastián Viera, capitán del Junior de Barranquilla, manifestó que el equipo vive un mal momento y sumado a las especulaciones que lo señalan de liderar un supuesto complot en contra de Alberto Gamero, técnico saliente, hace más difícil su estadía en el onceno Tiburón.

“Acá en el equipo no hay sindicato, no hay rosca, no hay nada, por más que una persona diga vamos para allá, hay 29 tiene su propio criterio“, puntualizó el arquero del equipo Junior, Sebastián Viera.

En varias oportunidades, Viera, el líder del equipo, aseguró que su relación con el técnico saliente era muy buena y no entiende por que esos rumores siguen en la afición. A Sebastian Viera, en medio de la polémica, ganas no le han faltado para retirarse del equipo, por la presión que ha hecho los hinchas y los medios de comunicación con este acusaciones, según el jugador, son infundadas.