Juzgado de Manizales, absolvió a ex gerente de Empocaldas del delito usurpaciones públicas

Foto: Mario Hernán Escobar Valencia de RCN Radio.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales, absolvió en primera instancia al ex gerente de la empresa Empocaldas, Juan David Peláez, quien estaba siendo investigado por el delito de usurpación de funciones públicas, cuando para la época de los hechos se encontraba el titular Juan Pablo Alzate.

El señor Peláez, expresó su complacencia por ese sentido de fallo absolutorio, en donde manifestó lo siguiente, “primero, la recibo con mucha satisfacción, muy contento de que me hubieran encontrado inocente, aunque siempre estuve completamente seguro de que nuestro actuar fue conforme a la ley, era un tema hasta de sentido de común. Lamentablemente la Fiscalía, creyó que había méritos para imputar cargos, ya que en el tema jurídico y de la lógica, era prácticamente imposible, pero ya el juez determinó mi inocencia y espero que en la segunda instancia, en donde habrá un análisis más profundo se mantenga mi absolución de estos hechos”, dijo el ex gerente.

Por otra parte, Juan Pablo Alzate, quien demandó penalmente ese caso, expresó que apenas se conozca en firme el sentido del fallo absolutorio a favor del señor Peláez, apelará la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito, para que el Tribunal Superior de Manizales, decida si deja en firme fallo o por el contrario, condena a quien estaba siendo investigado.

“La justicia se respeta, es una decisión de primera instancia que va hacer apelada, lógicamente es una decisión que no está en firme y pues no nos queda duda que para nosotros, el señor Juan David Peláez, cometió muchos delitos, no solamente por éste, sino otros que también van hacer denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. El señor Julián Gutiérrez al igual que la señora, María Cristina Uribe, serán también denunciados pero por el delito de falso testimonio”, agregó Juan Pablo Alzate.

Recordó el señor Alzate, a través de su abogado defensor, Arisatidez Betancurt, que fue delicada la actuación del ex Gobernador Julián Gutiérrez Botero para aquella época de haber nombrado como gerente de la empresa Empocaldas a Juan David Peláez Castro, que ya lo advertido en los medios de comunicación, que la persona en mención, debió asesorarse de varios juristas para poder tomar determinaciones y no incurrir en errores que ya no son para este caso, porque ya rayaban en el campo del Derecho Penal y en actuaciones de carácter dolosa.

Por último, el profesional del Derecho, José Fernando Ortega, quien defiende al señor Alzate Castro, mostró su satisfacción por el sentido del fallo absolutorio a favor de su prohijado y dijo, que en este caso se demostró que el doctor Juan David, ejerció las funciones que de acuerdo a la constitución y a la ley, estaba totalmente autorizado para desempeñar ese cargo.

Destacó el abogado Ortega, que en una de las diligencias, el testimonio de la doctora María Cristina Uribe, fue importante por que ella sostuvo en el juicio que como secretaria Jurídica de la Gobernación de Caldas, dio a conocer que todo el procedimiento, mediante el cual se declaró insubsistente al señor Juan Pablo Alzate y se nombró al doctor Peláez Castro, estuvo ajustado a la constitución, a la ley y a los estatutos de la empresa Empocaldas.