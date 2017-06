Juzgado de Manizales, condenó a 39 años de prisión a ex policía que asesinó a un hombre por 10 mil pesos

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, condenó a 39 años de prisión al ex policía, especializado antidrogas, Camilo Andrés Tibaduisa, tras haber asesinado por 10 mil pesos a Uber Marulanda Granados, porque éste no le vendió la droga que el uniformado le había entregado para la comercialización, en el barrio Fanny González de esta ciudad.

La Fiscalía que adelantó el caso, contó que los hechos sucedieron en el año 2011 cuando el señor Tibaduisa prestaba los servicios en la Policía Nacional, pero también se dedicaba a la actividad ilícita de la comercialización de los estupefacientes en el barrio Fanny González, donde vivió parte de su vida. Se conoció que el hoy occiso era muy amigo del ex policial, responsable de ese homicidio.

El ente acusador relató, que debido a que Marulanda Granados no vendió y no le entregó los 10 mil pesos de la comercialización de la sustancia sicotrópica, el ex policía tomó la decisión de asesinarlo de dos disparos en el sector de El Hueco del barrio antes mencionado. Los testigos que rindieron su versión en las pasadas diligencias, fueron Adrián Ospina Daza y Jorge Eduardo Gómez Bedoya, quienes dieron a conocer lo que había sucedido con el señor Marulanda Granados.

De otro tema, en la audiencia de los alegatos de conclusión, el juez mostró su inconformidad porque la Fiscalía no presentó las suficientes pruebas para haber ilustrado cómo fue que ocurrieron los hechos, por medio de fotografías, vídeos, entre otros elementos que hubieran podido servir para la investigación.

Por último, el ahora condenado purga un pena de 5 años en la cárcel La Picota de Bogotá, por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, tras haberse dedicado al asalto de viviendas en la capital de la república.