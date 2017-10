De la Calle llegó a Pasto

En el marco de la campaña como precandidato liberal Humberto De la Calle se reunió con la Minga Nariñense por la Paz, se encontró con Estudiantes Universitarios y con líderes comunales.

El precandidato presidencial por el Partido Liberal Humberto de la Calle se refirió en Pasto a la situación en la que se encuentran quienes, por ese partido, aspiran a ser Presidente, según de la Calle él está dispuesto a someterse a cualquier regla, sea una encuesta o una votación, “ yo no me voy a cerrar a la banda, esa fue una decisión del congreso liberal que fijo una fecha cumpliendo una ley, realmente no es una fecha caprichosa, en general yo estoy dispuesto a cualquier fórmula” dijo el señor De la Calle al tiempo que acepto el ultimátum del director del partido el ex presidente Cesar Gaviria quien exhorto a los precandidatos a ponerse de acuerdo.

Frente a la controversia de los costos de la misma, De la Calle manifestó su preocupación por ello y aseguró que se están buscando los mecanismos para reducir sus costos, ante la negativa de otros dos partidos que habían anunciado la realización de las consultas. “no es comprensible que haya dinero para una consulta partidista y no haya plata para las consultas mineras” expresó el precandidato.

También expresó su opinión frente a los supuestos incumplimientos a los acuerdos de Paz que se han denunciado desde Nariño, destacando problemas de tipo administrativo recordando las complicaciones que tuvieron con la implementación de las zonas de normalización, “ahora se se suman dificultades políticas pues vemos que Cambio Radical, que había aprobado als normas constitucionales de la Jurisdicción, al momento de entrar a desarrollarlas pues hace una serie de reparos. Me parece que eso es una situación negativa y espesa en el plano político, aquí lo que no se nos puede olvidar es que esta empeñada la palabra del Estado, es casi un elemento de carácter ético. Uno no puede hacer un acuerdo y luego deshonrarlo”.

Además se desmarcó de la imagen que sus detractores le han mostrado como cercano a las FARC, “todo eso es la utilización maliciosa con fines netamente electorales, a las FARC siempre les dije, ustedes vienen aquí a dejar las armas y para que encontremos un esquema de garantías para el ejercicio de la política, no tienen que cambiar sus ideas, pero tampoco nos van a convencer a mostros de las suyas. La Habana no era un ejercicio ideológico fue un ejercicio práctico para poner fin a un conflicto”.

Con respecto a la situación que en materia de cultivos de uso ilícito en Nariño y los reclamos de las comunidades campesinas que cultivan ilícitos, al tiempo de los pronunciamientos que reclaman por la suspensión de las fumigaciones, De la calle explicó: “Nosotros no renunciamos en La Habana a la fumigación, esa es una de las mentiras que han puesto circular , otra cosa es que el gobierno y los organismos judiciales, las cortes llegaron a la conclusión de que era mejor suprimir la fumigación aérea con glifosato y eso no es producto de las negociaciones de La Habana”.

Así como se apartó ideológicamente de las FARC y del gobierno Santos del que dijo estar agradecido por invitarlo a a promover el acuerdo de paz, pero en el cual no tenía ninguna cuota burocrática, retando a quien diga lo contrario a comprobarlo, el precandidato se mostro cercano a Sergio Fajardo: “Yo tengo con él una interlocución permanente y le tengo un inmenso respeto, creo que eso es compartido con Claudia López, Clara López y en su momento cando era candidato con Amonio Navarro, en fin yo tengo una interlocución cercana y permanente con todos los que nos han apoyado, por eso creo que hay que hacer una coalición no debe ser un ejercicio individual si yo logro continuar en la candidatura es con el propósito de sumar personas”.