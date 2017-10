La cuarta parada de Ajedrez al Parque RCN es hoy en El Gran Malecón

La cuarta jornada de Ajedrez al Parque RCN será de frente al Río Magdalena. El Gran Malecón es el lugar mágico elegido en donde los ajedrecistas expondrán su técnica e inteligencia al momento de desarrollar sus partidas, este sábado 14 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

Está parada dará a conocer los nombres de otros ocho ajedrecistas quienes quedarán sembrados de forma directa para la finalísima que se disputará el 16 de diciembre próximo, en La Plaza de la Paz.

En Ajedrez al Parque RCN compiten deportistas de ambos sexos en las categorías sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y mayores.

El torneo se disputa en la modalidad rápida, con 15 minutos de duración cada juego, y cada campeón jugará entre cuatro cinco partidas.