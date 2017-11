La diócesis no está en capacidad para brindar ayuda humanitaria a los venezolanos: Obispo de Tibú

Foto RCN Radio Cúcuta

Omar Alberto Sánchez, obispo del municipio de Tibú, en diálogos con RCN Radio, señaló que la crisis humanitaria que viven los venezolanos que huyen de su país, continúa en aumento en esta región de Norte de Santander.

El máximo representante de la iglesia católica en el Catatumbo, señaló que la diócesis, no está en capacidad de brindar ayuda humanitaria a los venezolanos, como lo hacen en Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario.

“La infraestructura que tiene la iglesia, la localidad no da para una atención humanitaria responsable no tenemos como brindar 300 almuerzos o refugio a estas personas; los organismos como el Acnur y otras instituciones están haciendo lo que pueden, pero realmente una estrategia de largo alcance con cierta claridad y criterio para beneficiar ampliamente a los venezolanos no la tenemos” expresó Sánchez Cubillos.

A lo anterior manifestó “Acá tenemos preocupaciones pero pocas acciones, acá los pecados son de omisión y todavía están pendientes muchas cosas, yo no sé cual será el comportamiento de diciembre, si va aumentar o disminuye su presencia y que problemas puede traer”

Además indicó que la población extranjera que llega al municipio, es víctima de explotación laboral en trabajos ilícitos, como la raspa y el sembrado de la hoja de coca.

“En el Catatumbo, hay un atractivo que es peligroso, el cual es el tema de cultivos ilícitos, donde trabajar en la raspa, tiene un referente importante de ingreso, y además el control que tienen los grupos sobre esta población, pues hay un tema de seguridad”

A lo anterior manifestó que “Los venezolanos que llegan al Catatumbo, tienen un perfil diferente que los que van a Cúcuta, que van más en perspectiva de tránsito y solucionar en una jornada la llegada a otras regiones donde tienen familiares y los están esperando; Aquí la expectativa es un poco más a largo plazo, pues muchos de ellos pretenden permanecer”

Finalmente, el obispo del municipio de Tibú, quién le hace el llamado al gobierno nacional, para que tome las acciones pertinentes y contrarrestar esta delicada situación que afecta miles de extranjeros y connacionales.