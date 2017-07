La discusión del POT entró en su fase definitiva en el Concejo de Manizales

Foto: RCN Radio/Fabián Giraldo Trejos.

El lunes 24 de julio las zonas de expansión serán un especial motivo de debate, porque al respecto hay posiciones divergentes y bien definidas.

Este viernes 21 de julio entró en su fase final la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial en el Concejo de Manizales con la lectura de la ponencia y el debate en Plenaria de los artículos del 1 al 10, incluyendo la visión del mismo POT.

En la apertura del segundo debate en Plenaria al documento que servirá de hoja de ruta a la ciudad para los próximos 12 o 14 años, el presidente del Concejo, Víctor Hugo Cortés, aclaró que no se podrán reabrir artículos, porque no existen en la vida jurídica. Explicó que se podrá solicitar la inclusión de un nuevo artículo con la venia de la Administración, ya que no se puede reabrir lo que la Comisión Primera no aprobó.

El concejal liberal recordó que en atención al artículo 123 del reglamento de esa corporación, si se agrega un nuevo artículo y hay un cambio estructural, de acuerdo con la interpretación que conceda esa presidencia, el Plan de Ordenamiento Territorial deberá volver a la Comisión Primera para que allí se debata y se apruebe o no.

El señor Cortés Carrillo, precisó que los únicos cambios que se autorizan, son aquellos de tipo aritmético, gramatical o de puntuación, como está consignado en el artículo 123 del reglamento, o los que no cambien la estructura del Plan de Ordenamiento Territorial.

El concejal Manuel Orlando Correa, por su parte, le dijo a RCN Radio que 10 concejales de movimientos como el partido de la U en pleno, un sector del partido Conservador, el Centro Democrático y Opción Ciudadana, presentarán el lunes una propuesta de enmienda apoyados en el artículo 123 del reglamento interno en el sentido de permitirle a la Plenaria de la corporación que vuelva a estudiar el tema de la zona de expansión La Aurora.

El abogado y concejal, expresó que esa es la posición de ese bloque multipartidista después de haber hecho los respectivos análisis jurídicos, pero precisó que no será para la totalidad de la zona de expansión la Aurora, como lo radicó la Administración Municipal, sino escencialmente para lo que ya tiene plan parcial, licencia de urbanización y licencia de construcción.