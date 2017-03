La Emisora Cultural de Pereira seguirá siendo de la ciudad: Alcalde Juan Pablo Gallo

El Alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, aseguró que la Emisora de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, no desaparecerá y continuará siendo parte de la cultura del Municipio.

El mandatario de los pereiranos, aseguró que no son ciertas las aseveraciones de la concejala Carolina Giraldo, donde advierte que el Municipio perderá la Emisora Cultural, porque no se puede tener dos emisoras de interés público bajo la concesión de la Alcaldía.

“Pereira puede continuar con las dos emisoras; la Remigio Antonio Cañarte y Pereira al Aire, ya que en este caso no hay monopolio, porque la norma establece que una misma persona jurídica no puede tener dos emisoras comerciales, pero aqui las emisoras son de interés público, entonces no hay violación a la norma”, aseguró Gallo Maya.

El mandatario aclaró que este tema ha sido consultado al Ministerio de las TIC, por ello envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, enfatizando que la liquidación del Instituto Municipal de Cultura de Pereira no implicó suprimir espacios culturales como la emisora Remigio Antonio Cañarte.