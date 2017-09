La escultura con la que un artista cartagenero rinde homenaje al papa Francisco

Foto suministrada a RCN Radio.

El artista cartagenero Alfredo Tatis, con más de 40 años de experiencia en el arte de hacer esculturas, dialogó con RCN Radio sobre el busto que está elaborando en homenaje al Papa Francisco, que arribará el próximo 10 de septiembre a La Heroica.

La pieza de unos 27 centímetros de alto, es un trabajo que para Tatis va más allá del querer destacar al más importante líder de la Iglesia Católica. “Este es un aporte a la paz porque en la placa que tendrá, también de bronce, estará la bandera de Colombia y la bandera de la paz, con una paloma”, expresó.

Esta escultura cuya elaboración comenzó hace más de mes y medio, y que en su fase inicial que requirieron más de 7 kilos de arcilla, es el resultado de una solicitud realizada por su hijo Alfredo Carlos Tatis, quien lo motivó a realizar este trabajo como un aporte familiar a los obsequios que serán entregados al Máximo Jerarca de la Iglesia Católica, como recuerdo de su paso por la ciudad.

“Mi hijo me dijo: papá, viene el Papa, por qué no te pones a hacer una escultura. Yo le dije: mijo, no creo que va a tener tiempo. Él me expresó: yo se que tu puedes. Empecé a hacerla y en menos de lo que esperaba, ya estaba casi lista”, manifestó.

El busto, que inició su proceso de fundición en bronce, espera ser entregada al Sumo Pontífice antes de su arribo a la capital de Bolívar. “Ya iniciamos los trabajos para fundirla en bronce. Hablé con el padre Rosanía y me dijo que la van a poner en la habitación donde el Papa va descansar. La escultura va a reposar allí, para que él la vea y se la pueda llevar a Roma”, apuntó.

Para Tatis esta obra, como las que ha elaborado a lo largo de su trayectoria artística -entre las que se encuentra el homenaje a la Constitución de 1991 que reposa en el Parque Apolo- le ha planteado varios desafíos y que asegura ha podido sortear gracias a la práctica constante en el arte. “Lo que es el retrato en bronce es un poco difícil, ya con la experiencia que tengo que son 45 años, tengo la mecánica. Ha sido una ardua labor porque para llegar a esta última fase del busto, tuve que atender detallitos mínimos, pedacitos de barro que tuve que ir afinando, para que la imagen fue un fiel reflejo del Papa”, explicó.

La escultura que reposará sobre una base de madera negra, contará con una placa en la que se podrá leer la siguiente inscripción: “Al Papa Francisco, por su humildad y loable legado en pro de la justicia social y de la paz; que su vida sea estímulo para el cambio de la humanidad hacia la felicidad, suficientes razones para el el Señor lo siga bendiciendo en su infinito amor”.

El artista no podrá entregar personalmente la obra a quien lo inspiró, debido a lo estricto de la agenda papal. Esta será entregada a la Curia Arzobispal en Cartagena, que a su vez presentará la pieza al personal que acompaña al Sumo Pontífice para que éste pueda apreciarla y pueda llevársela de regreso al Vaticano.