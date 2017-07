La Fiscalía investiga contratación ilegal en la Gobernación del Meta de Darío Vásquez Sánchez

Por contratación ilegal investigan a ex rector de la Universidad de Cundinamarca, al ex director de Instituto de Desarrollo del Meta IDM, a la ex asesora jurídica de la Universidad de Cundinamarca y al ex jefe de la Oficina Jurídica del IDM, por hechos ocurridos entre febrero – junio de 2011, en Villavicencio (Meta).

Ante el Juzgado 9°Penal Municipal con función de control de garantías, la Fiscalía 19 Seccional de delitos contra la Administración Pública imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento contra Adolfo Miguel Polo Solano, ex rector de la Universidad de Cundinamarca; Gilberto Toro Franco, ex director de Instituto de Desarrollo del Meta IDM; Carolina Báez Parra, asesora jurídica de la Universidad de Cundinamarca y Juan Carlos Medina Gonzales, ex jefe de la Oficina Jurídica del IDM, por hechos ocurridos entre febrero – junio de 2011, en Villavicencio (Meta).

Los imputados serán investigados, por la presunta comisión del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, luego de la firma de 15 contratos interadministrativos que tenían como objeto la interventoría técnica legal, administrativa y financiera; mejoramiento y construcción e infraestructura de obras civiles en el departamento del Meta.

Según la Fiscalía, el objeto social de la Universidad de Cundinamarca no llenaría los requisitos exigidos para poder ejecutar el objeto de lo contratado, ni habría sido seleccionada de manera adecuada para asumir esos compromisos porque no se habría realizado concurso de méritos para su adjudicación.

Los imputados no aceptaron los cargos y el Juzgado se pronunciará sobre la medida de aseguramiento, el próximo 2 de agosto a las 2:30 pm.

Este fue uno de los casos priorizado por el señor Fiscal General en la jornada anticorrupción realizada en mayo aquí en Villavicencio