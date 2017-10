La hora cero del paro cívico depende del Gobierno Nacional: Alcalde de Barrancabermeja

El alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry, consideró que la decisión del paro cívico para exigir la modernización de la refinería de Ecopetrol, fue la única alternativa que encontró la asamblea reunida en un cabildo abierto, en el que se analizó todo lo que ha sucedido en torno a este fallido proyecto.

El mandatario indicó que el Gobierno Nacional debe dar respuesta antes de terminar este año en torno a la solicitud de modernización, porque de lo contario se dará a conocer la hora cero para el inicio del paro cívico.

“Yo insisto a Ecopetrol y el Gobierno Nacional que estamos a tiempo, porque un paro cívico no le conviene a la ciudad, estamos a tiempo de neutralizarlo. Yo les he implorado que no obligue a los barranqueños a cruzar esa frontera”, agregó.

Al respecto, el gerente de la refinería, Orlando Díaz, sostuvo que Ecopetrol mantiene dentro de sus prioridades mantener los altos estándares del complejo, con un elevado portafolio de inversiones que se traducen por ejemplo en la iinversion más de 6 mil millones de dólares además del contrato con proveedores por 3.6 billones de pesos.