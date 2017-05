“La industria del erotismo crece igual que sus estigmas”: Lal-Expo

Richard Bedoya, el organizador de la industria de entretenimiento para adultos, enfatizó que su evento no auspicia la prostitución.

Ante los señalamientos del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, contra Lal Expo-Latin America Adult Business Expo en Cartagena, su fundador y organizador, Richard Bedoya, explicó que el evento no es de carácter sexual, ni puede entenderse como una promoción a la prostitución, y que las declaraciones del mandatario son producto del estigma que tiene la industria del erotismo.

Hasta el momento el evento está previsto para que se lleve a cabo entre el 10 y 12 de julio de este año, sin embargo ya hay una orden del alcalde para cancelar sus permisos y evitar su realización. “La industria del erotismo ha crecido casi de igual manera que los estigmas alrededor de ella, y Lal-Expo surge para fomentar entre profesionales de la industria para adultos”, indicó Bedoya.

“Lal-Expo no es prostitución, no es pornografía, ni la fomentación de esto. Con esto intentamos acabar con el mercado clandestino y la ilegalidad para velar por el negocio en latinoamérica porque estamos convencidos de que eso es la razón de noticias negativas de unos cuantos que no representan la industria”, añadió el organizador.

Richard Bedoya rechazó la relación que el gobernador Dumek Turbay hizo entre esa industria y la prostitución, “eso no hace parte de nuestra industria, la prostitución está rodeada o gira alrededor de negocios ilícitos, abusos o situaciones familiares”. Agregó que Lal-Expo se concentra en el conocimiento, seminarios, ruedas de negocios.

En su cuenta de Twitter, el mandatario de Bolívar, manifestó que aceptar la realización de ese tipo de evento, es un duro revés a la batalla contra la explotación sexual de menores, y agregó que no le interesa promover un sector en una ciudad con problemas de turismo sexual.

“Esa industria pornográfica le hace daño a la ciudad porque es la reafirmación de que Cartagena es un destino de turismo sexual utilizando sobre todo nuestros niños. No lo vamos a permitir, le voy a presentar solicitud formal al alcalde mayor para que rechace la posibilidad de lo que estos personas lleguen a la ciudad”, precisó el gobernador.