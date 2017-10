Que la JEP sirva para conocer la verdad de la guerra: Víctimas del conflicto

Algunas de las víctimas del conflicto armado que hicieron presencia en el conversatorio “Verdad y Justicia, claves para la reconciliación” coincidieron en asegurar que la Jurisdicción Especial para la Paz será el camino para conocer la verdad sobre muchos hechos del conflicto armado que aún se encuentran escondidos por diferentes intereses personales y políticos.

Bertha Lucia Fries, víctima de la bomba en el Club el Nogal en Bogotá y quien asistió al foro organizado por el diario El Espectador y la Universidad Javeriana, dijo que hasta el momento ellos no conocen por qué las Farc realizaron el macabro atentado y aseguró que hay sectores de la sociedad que no quieren que se sepa la verdad de lo que ahí ocurría, ya que una de las hipótesis que se manejan es que en dicho lugar dormía Salvatore Mancuso.

“Hay intereses especiales para que no se cuente la historia de lo que sucedió en el nogal por ahí hay involucradas personalidades del estado, las FARC y los Paramilitares, una de las hipótesis que se maneja es que la bomba la colocaron porque allí dormía Mancuso, entonces podría ser, pero también dormía Marta Lucía Ramírez quien era la ministra de Defensa, hasta el día antes de la bomba durmió ella ahí, entonces hay un interés que no quieren que se sepa lo que ocurrió y que no quieren que la Jurisdicción Especial de Paz salga, porque tienen pánico que se sepa la verdad”, expresó la líder de las víctima del Club El Nogal.

Por su parte Jaime Palmera, hermano de alias “Simón Trinidad”, quien también se declaró víctima del conflicto armado, sostuvo que a la JEP la politizaron sin importar el bienestar de la sociedad y el derecho a las víctimas por conocer la verdad, “a eso le han metido más política que necesidad, lo que tienen que pensar quienes tienen poder es que deben pensar más en el país y no en cuestiones partidistas.”

De igual manera, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de alias “Jorge 40”, señaló que la Jurisdicción Especial de Paz es el camino para cerrar el ciclo del conflicto.

“Creo que estamos en un momento histórico y la JEP puede ser la salida definitiva del conflicto armado siempre y cuando se incluyan a todos los actores del conflicto, legales e ilegales”.

Finalmente todos concluyeron que no se deben utilizar más las armas para la solución de los conflictos en Colombia y que jamás deberán ser involucradas para solucionar las políticas internas de nuestro país.