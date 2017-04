La licencia de la obra era chimba: Alcalde de Cartagena

Fotos: Cortesía Alcaldía Cartagena



El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, dio a conocer que el edificio de seis pisos que colapsó en las últimas horas, no contaba con los permisos requeridos para la construcción del proyecto.

El mandatario dijo que los propietarios de esta obra habían instalado una valla con un permiso falso de la Curaduría Urbana Número 1.

“Según nos acaban de certificar de la curaduría urbana, no tenía permiso, entonces era totalmente chimba y le tiene que caer todo el peso de la ley. No puede ser que en Cartagena se esté construyendo con una tablilla que no tenía ningún tipo de referencia y colocaron una para engañar a la ciudadanía y tiene que pagar las consecuencias de eso”, dijo Duque.

Así mismo, el alcalde aseguró que fue conformado un equipo de investigación para esclarecer el accionar del propietario de la obra, quien hasta el momento no ha respondido por esta tragedia.

Por su parte, el Consejo Gremial de Bolívar reaccionó al derrumbe de la edificación en Blas de Lezo. Patricia Galindo, la directora ejecutiva, le pidió a las autoridades iniciar una investigación que permita establecer qué pasó, “solicitamos a las autoridades que inicien y adelanten con celeridad la investigación de rigor que permita determinar las causas reales”.

Patricia Galindo afirmó que los constructores serían los hermanos Wilfran y María Quiroz, quienes no están afiliados a ningún gremio de la ciudad, “tengo entendido son los hermanos Quiroz, que ellos no están afiliados a Caracol, ni a otro de los gremios de la ciudad”.

Por último, la dirigente gremial envió un mensaje a los familiares de las víctimas “lamentamos profundamente la grave situación de hoy, referida al desplome de un edificio, en el barrio Blas de Lezo. Manifestamos la solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos”.