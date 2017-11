La Moe alertó las irregularidades en la revocatoria de Barrancabermeja

El 18 de junio los habitantes de Barrancabermeja decidirán en las urnas por la suerte del mandatario.

En Santander se ha desatado una fuerte polémica por unos audios que fueron revelados en el que se escucha aparentemente al alcalde de Barrancabermeja intentando orquestar la revocatoria de su mandato.

Alejandra Barrios, directora de La Moe, indicó que días antes de la jornada electoral había pedido a los entes de control, entre esos, la Fiscalía General de la Nación investigar, ya que se habían presentado varias irregularidades en cuanto a obstaculizar y orquestar toda una estrategia para que la población del puerto petrolero no saliera a votar el día de la revocatoria.

Primero se manifestó que se inscribieron más de 167 comités por extensión , una cifra catalogada como “anormal” .

A su vez, de todas las revocatorias que se han hecho en el país la Moe dio a conocer que Barrancabermeeja fue la ciudad con más denuncias recibidas por irregularidades, que en total fueron más de 18.

“Y lo primero que nosotros hicimos fue , esto no es normal, empezamos y comenzamos a observar esa revocatoria, vimos que se estaba haciendo tanto esfuerzo para evitarla que no nos pareció normal, y pedimos que llegaran allá todas las autoridades; la Alcaldía autorizó una misa campal, pero además autoriza que no se permite el parrillero, en Barrancabermeja cortaron el servicio de energía, pusieron tachuelas, pasó de todo, ese día se volvió el día cultural del municipio cuando normalmente eso no pasaba y es cuando nosotros empezamos a insistir , ojo hay que investigar eso”, agregó la directora de la Moe.

Ante los audios revelados por otro medio de comunicación y que rodaron en varias redes sociales, Barrios manifestó que algo debe arrojar la investigación que realiza el ente de control.

Yidis Medina, una de las personas encargadas de la revocatoria por el sí, manifestó que ella fue una de las que denunció las irregularidades a la Moe, para que la Fiscalía se pusiera a investigar dichas irregularidades que interrumpían una jornada electoral tranquila.

“Yo coloqué la denuncia ante la Moe, la Moe la remitió a la Fiscalía General la Nación, aquí la Moe ha jugado un papel importante sobre este proceso, La Fiscalía interceptó las las llamados y así fue como se dio a conocer todo lo que se ve en redes sociales, y medios de comunicación, están involucrados 7 concejales de Barrancabermeja por recibir recursos para intervenir en las votaciones, esto aquí es una delincuencia, aquí la corrupción es peor que la de la Guajira”, dijo Yidis Medina.

Mientras toda esta polémica se desata en Santander, Rcn Radio ha intentado comunicarse con el mandatario del puerto petrolero, Darío Echeverry, para escuchar su versión, sin embargo , no ha sido posible.

La revocatoria del puerto petrolero se dio el pasado 2 de julio del presente año en el que dieron 15.347 votos por el sí y 1.313 por el no, no obstante no se alcanzó el umbral para que Darío Echeverry saliera como mandatario.