La no aprobación de modificaciones a Estatuto de Rentas no afecta al municipio: Alcalde de Sogamoso

Sandro Néstor Condía Pérez, alcalde de Sogamoso. Foto: RCN Radio.

Luego de que en el Concejo de Sogamoso se hundió en segundo debate el proyecto de modificación al Estatuto de Rentas de la ciudad, se generaron en varios sectores de la comunidad sogamoseña, versiones que afirmaron que esta decisión afectaría los ingresos del municipio, cosa que desvirtuó el alcalde de la ciudad.

En diálogo con RCN Radio, el alcalde Sandro Néstor Condía, precisó que lo que se buscaba con estas modificaciones al Estatuto, eran fundamentalmente impactar en tres aspectos: el primero tenía que ver con la corrección de una circunstancia que se relaciona con la exoneración del impuesto de industria y comercio para el sector del transporte público, el cual quedó como transporte público urbano y en ese orden, no incluye al transporte público intermunicipal. Esto afecta directamente al Instituto de Tránsito al no recibir tributo del transporte intermunicipal.

Un segundo aspecto buscaba que la estampilla Pro Adulto Mayor no fuera un requisito de legalización de contratos, en atención a que el pago de esta estampilla pone en dificultades a muchos contratistas a la hora de realizar el proceso de legalización. Con la modificación se buscaba que el contratista pagara la estampilla de forma diferida a medida que el contratista va recibiendo los pagos del contrato.

El tercer punto se refiere a la proposición de exonerar del impuesto predial a los ciudadanos que ceden predios de forma gratuita al municipio, para realizar proyectos de espacio público o apertura de vías.

Finalmente el alcalde de Sogamoso lamentó la decisión del Concejo Municipal de no aprobar en segundo debate el proyecto. “Lamentamos eso sí, la decisión del Concejo, pero dejamos ese parte de tranquilidad de que no se va a ver afectado el fisco municipal. Sorprende la actitud inexplicable de algunos concejales de la Comisión Primera, que en primer debate votaron el proyecto unánimemente y en el segundo debate , esos mismos concejales deciden no votarlo positivamente; de manera que considero que no están concurriendo en la decisión del concejo criterios objetivos, sino de otra índole”, puntualizó Sandro Condía.