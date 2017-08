La plata que prometió el gobierno nacional para atender los efectos de la pasada emergencia, aún no ha llegado: alcalde de Manizales

Foto: RCN Radio

El alcalde Octavio Cardona León, hizo un llamado a los congresistas de la región para que ayuden a gestionar los recursos que se necesitan y que todavía no llegan

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, aprovechó la clausura del segundo período ordinario de sesiones del Concejo Municipal para llamar la atención del gobierno nacional, con el fin de que gire los recursos prometidos para atender los efectos de la pasada emergencia vivida en esta capital como consecuencia del aguacero atípico del pasado 19 de abril.

Al recordar que frente a los trabajos post-ola invernal desarrollaron la atención prioritaria que ha sido posible con recursos propios, dijo que no quería enviar un mensaje de lamento ni una excusa peregrina, pero aprovechaba la oportunidad para informar que si bien el compromiso del gobierno nacional se ha sostenido con el plan de atención de las diferentes líneas que quedaron luego de lo ocurrido el 19 de abril pasado, el recurso efectivo, el que permite hablar que ya tienen caja amplia para avanzar en más soluciones para los damnificados y recuperación de los sectores afectados, aún no ha llegado.

En tal sentido, hizo un llamado a los congresistas caldenses para que ayuden y apoyen a gestionar los recursos que el propio presidente de la República se comprometió a girar en visita que hizo a la ciudad el mismo día de la tragedia y sobre el propio terreno de los sectores afectados.

“El llamado lo hacemos a aquellos que tanto reclaman constantemente obras; los mismos que critican de manera constante en las redes, pero que no hacen ningún esfuerzo ante el gobierno nacional para que se asignen o envíen recursos”, expresó Cardona León y agregó: “es claro que necesiten y reclamen, pero no a nosotros que no tenemos los recursos. Griten a los que tienen la solución, griten a los que tienen la obligación, griten a los que no han mandado los recursos que prometieron y ofrecieron”, exclamó en tono vehemente el alcalde de los manizaleños.

El mandatario local, afirmó que a Manizales no han llegado recursos económicos. Ni los 10 mil millones de Gestión del Riesgo, ni los dineros de regalías; ni siquiera los de INVÍAS, que-dijo-son los más adelantados y en los que más esperanza tienen.

El señor Cardona León denunció igualmente, que el Ministerio de Hacienda aún no ha autorizado a Corpocaldas a tomar el crédito de 30 mil millones de pesos que se necesitan para recuperar a la ciudad de Manizales por las afectaciones de la ola invernal.

Se refirió al juicio que han tenido desde la Administración Municipal para arbitrar de fuentes propias los recursos para atender la emergencia en la medida de lo posible e hizo un reconocimiento al Concejo que les autorizó un crédito, con ese mismo fin.

“Y si bien hubiésemos querido mostrar mayores avances en varias zonas, la atención se ha dado, el tratamiento de taludes es evidente y con seguridad esperamos que por fin, la buena nueva de los recursos nacionales aparezca”, puntualizó el alcalde de Manizales, Octavio Cardona León.