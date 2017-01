La Región 3 de la Policía en el Triángulo del Café, ya cuenta con Brigadier General

Foto: RCN Radio.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto Rojas, dio a conocer este lunes los relevos en la cúpula de la Policía Nacional. Se efectuaron cambios en 7 direcciones, 8 regiones, 8 metropolitanas y 8 departamentos. “Es un equipo de las más altas condiciones humanas y profesionales”, dijo Nieto.

La institución señaló que el grupo de oficiales tiene la misión de ayudar a fortalecer la seguridad urbana, seguridad rural, investigación criminal y cooperación internacional.

La cúpula de la institución fue ratificada: el mayor general Ricardo Alberto Restrepo Londoño, como subdirector; el mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, como director de Seguridad Ciudadana, y el mayor general Carlos Ramiro Mena Bravo, como inspector general.

Estos son los nuevos directores y comandantes:

Direcciones

Inteligencia Policial

Coronel Jesús Alejandro Barrera Peña

Investigación Criminal e Interpol

Brigadier General Jorge Luis Vargas Valencia

Protección y Servicios Especiales

Brigadier General Julio César González Bedoya

Sanidad

Brigadier General Oscar Atehortua Duque

Bienestar Social

Coronel Ramiro Alberto Riveros Arévalo

Incorporación

Coronel Juliette Giomar Kure

Nacional de Escuelas

Mayor General Carlos Enrique Rodríguez González

Regiones

Región 1 (Boyacá, Cundinamarca, Amazonas y San Andrés y Providencia).

Mayor General Mireya Cordón López

Región 2 (Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo).

Brigadier General Herman Alejandro Bustamante Jiménez

Región 3 (Risaralda, Caldas y Quindío).

Brigadier General Nelson Ramírez Suárez

Región 4 (Valle del Cauca, Nariño y Cauca).

Brigadier General William René Salamanca

Región 5 (Santander, Norte de Santander, Arauca, Magdalena Medio).

Brigadier General Gustavo Alberto Moreno Maldonado

Región 6 (Antioquia, Córdoba, Chocó y Urabá).

Brigadier General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés

Región 7 (Meta, Casanare, Guaviare, Vichada y Vaupés).

Brigadier General Fabio Hernán López Cruz

Región 8 (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar y La Guajira).

Brigadier General Gonzalo Londoño Portela

Metropolitanas

Bogotá

Apoyo Brigadier General William Ernesto Ruíz Garzón

Cali

Brigadier General Hugo Casas Velásquez

Barranquilla

Brigadier General Mariano De La Cruz Botero Coy

Cartagena

Brigadier General Luis Humberto Poveda Zapata

Bucaramanga

Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales

Valle

Brigadier General Óscar Antonio Gómez Heredia

Pereira

Coronel Gustavo Hernando Moreno Miranda

Ibagué

Coronel Jorge Hernando Morales Villamizar

Departamentos

Amazonas

Coronel Juan Carlos León Jaime

Cundinamarca

Coronel Edwin Chavarro Rojas

Santander

Coronel Jaime Alberto Escobar Henao

Magdalena Medio

Coronel Juan Miguel Rojas Isaza

Norte de Santander

Coronel George Edison Quintero Medina

Valle

Coronel Wilson Javier González Delgadillo

Chocó

Coronel John Milton Arévalo Rodríguez

Risaralda

Coronel Yolanda Celina Arteaga Arevalo

Otros cargos

Oficina de telemática

Brigadier General Cein Castro Gutiérrez

UNIPEP

Brigadier General Álvaro Pico Malaver

Unidad nacional minería ilegal

Coronel Juan Francisco Peláez Ramírez

Subsecretaría ante MINDEFENSA

Coronel Fredy Alberto Tibaduiza Niño

Operación AGAMENÓN

Coronel Rogers Enrique Martínez Verdugo