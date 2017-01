Solicitan al Ministerio de Educación modificar inicio de clases en Catatumbo

María Fabiola Cáceres Peña, secretaria de Educación de Norte de Santander, en un oficio dirigido al Ministerio de Educación, solicitó en la autorización para la modificación del calendario académico de la zona del Catatumbo.

La petición surge teniendo en cuenta que, el lunes 23 de enero, iniciarían las clases pero aún se está llevando a cabo el proceso de selección y vinculación de los docentes y directivos docentes que prestarán sus servicios en las 42 instituciones educativas de esta zona de Norte de Santander.

En la carta, se propone una prórroga hasta el 6 de febrero para el ingreso de los estudiantes a las actividades escolares.

Mientras tanto los docentes que no fueron nombrados, pese a su larga experiencia participan de protestas en Cúcuta, rechazando el nombramiento de otros colegas que no pertenecen a la zona del Catatumbo, pero cuentan con posgrados y algunos con maestría, de quienes se teme no acepten el respectivo traslado.

El aplazamiento se haría efectivo en los establecimientos educativos oficiales que se encuentran adscritos en los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Esperanza, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú