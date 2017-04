La seguridad en los estadios la brindan las autoridades, no las barras: SecreDeportes de Cali

Foto Colprensa Raúl Palacios

La Secretaría de Deportes y Recreación de la ciudad de Cali encabezada por Silvio López, rechazó la comunicación emitida por parte de la barra Barón Rojo del América de Cali en torno a la realización del juego entre Cortuluá y Nacional en el Pascual Guerrero. López aseguró que las únicas encargadas de brindar seguridad en los estadios son las propias autoridades.

“No nos parece que hayan este tipo manifestaciones por parte de una barra, en decir que no hay seguridad o que no responden, cada quien debe responder a la órbita de su accionar y la barra se debe manifestar en torno al América, pero no reemplazar la autoridad y menos enrarecer el ambiente“, explicó López.

La comunicación tomó por sorpresa a las autoridades en Cali ya que todo este semestre el Cortuluá a oficiado como local en el estadio Pascual Guerrero, ya que el estadio 12 de Octubre de Tuluá no está en condiciones óptimas.

“Hacia donde vamos es a garantizar eventos de todo tipo, nosotros somos una ciudad deportiva que le damos la bienvenida al Cortuluá y vamos a garantizar el bienestar de la gente y que puedan participar en el partido”, dijo Silvio López.

Igualmente Silvio López, secretario de deportes de Cali aseguró que en ningún momento una barra brava decide quien juega y quien no en el Pascual Guerrero y además que tipo de seguridad se le da a los asistentes que visitan el máximo escenario de fútbol de los vallecaucanos.

“En ningún sentido estamos trabajando para que nos autoricen o no llevar acabo un evento deportivo en este caso del fútbol, para nada son órbitas completamente diferentes y en ese caso rechazamos ese pronunciamiento de las barras“, explicó Silvio López secretario de deportes de Cali.