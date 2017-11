La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió investigación preliminar a Coservicios por dejar de recibir residuos a 43 municipios

Relleno sanitario Terrazas del Porvenir. Foto: Román Ortega.

Según la superintendencia de servicios públicos, de acuerdo con las normas relativas a la disposición final de residuos sólidos, el libre acceso a un relleno sanitario sólo puede restringirse con base en justificaciones técnicas. Particularmente, “impedir el acceso de residuos sólidos al relleno sanitario o a la estación de transferencia, con fundamento en la región o municipio de origen de los residuos sólidos” es considerada una restricción injustificada.

Para tal fin, la Superservicios adelantó una visita en terreno desde el miércoles 25 de octubre hasta el domingo 29 del mismo mes. Al final de la visita, la Entidad de inspección, control y vigilancia, evidenció que el prestador no cuenta con información suficiente para el cálculo técnico de la capacidad remanente del relleno, particularmente, porque no posee el estudio de estabilidad de taludes que permita establecer si se puede disponer en el vaso B de la terraza 12, mientras se construye el vaso C de esta zona del Relleno.

Ante el requerimiento de la Superservicios, el prestador aceptó que no contaba con los planos de construcción del relleno. Frente a esta situación, el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Julian López Murcia explicó que el equipo técnico de la delegada está recogiendo directamente toda la información necesaria para verificar la capacidad remanente del relleno sanitario “Terrazas del Porvenir”.

López Murcia aseguró que la Superservicios también monitorea permanentemente las medidas para hacer frente a esta situación por parte de los prestadores que disponían sus residuos en este relleno, en colaboración con el PDA de Boyacá. Y ha remitido toda la información a su disposición a la Procuraduría General de la Nación.

Al respecto el gerente de la Compañía Coservicios Hugo Jairo Pérez indicó que no han sido notificados pero que toman la decisión considerando que están haciendo lo que se debería hacer y que respecto a la falta de fundamentos técnicos que argumenta la Superservicios, ya se ha dado el soporte técnico indicando que los vasos A y B no fueron construidos por Coservicios, sino que fueron realizados por el Ministerio de Vivienda y Findeter, y sí el vaso B tiene una capacidad determinada, obedecerá a unos estudios realizados a toda la terraza, por parte del Ministerio.

“Nosotros nos atenemos a lo que hay y debe ser así porque el proyecto integralmente fue aprobado por el ministerio y fue diseñado de manera técnica con estudios de capacidad de los taludes, para los vasos A, B y los que vendrían en adelante”, dijo Hugo Jairo Pérez.

Ante otro de los argumentos que tiene la superintendencia como soporte de la investigación preliminar a la compañía, está el hecho que la compañía no cuenta con los planos de diseño del relleno, ante lo que el gerente indicó que este fue realizado por el Ministerio y Findeter, que son los que tienen los planos los cuales ya fueron solicitados.