En la zona de Charras en Guaviare ex combatientes de las FARC denuncian incumplimientos

En estado de emergencia se declararon los ex combatientes de las FARC en San José del Guaviare donde aseguran que murió uno por la mala atención de la EPS.

Siguen las denuncias de los ex combatientes de las FARC asentados en los espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación como el de Marco Aurelio Buendía, ubicado en Charras, corregimiento del Municipio de San José del Guaviare, donde no mejoran las condiciones al parecer por abandono del Gobierno Nacional.

Los ex guerrilleros de las FARC asentados en esta zona advirtieron que se cansaron de aguantar necesidades y de no tener satisfechos sus necesidades básicas como servicio de energía, agua potable y salud para los ex combatientes. Denunciaron que esta semana un ex combatiente murió por el mal servicio de salud.