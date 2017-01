Lanzan en Cartagena campaña para ayudar a los niños de la guajira

Desde el próximo lunes nueve de enero, “todos somos guajira” esto es una campaña liderada por varias entidades privadas entre ellas RCN Noticias, en la cual se tiene como objetivo de que no sigan muriendo más niños en la Guajira.

William Bolívar, representante de Harley Davidson en Medellín y uno de los organizadores de este evento dio a conocer la motivación a esta campaña

“Una vez hemos visto a través de todos los medios de noticias la vergüenza nacional que es la muerte de todos estos niños wayuu, de hecho esto es una vergüenza internacional, he tenido amigos de Estados Unidos, Europa que me escriben,William ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué están dejando morir a estos pobres niños ? Sabemos que esto es un tema muy complejo, sabemos que hay corrupción en la guajira, sabemos que es un departamento que es un departamento con muchos retos, etc.“

Añadió que “nosotros los colombianos no podemos hacernos los de los oídos sordos. Tenemos que decirles simplemente ¡presente! a estos niños y empezar a entregar soluciones yo creo que si hacemos el efecto de la bola de nieve vamos a poder hacer algo bonito por estas personitas que no tienen realmente que los defiendan con toda clase de lio culturales, reto de pobreza, retos de salud, etc. pero tenemos que salir a dar pasos adelantes en la dirección correcta“

Con una meta propuesta de 5mil toneladas, los organizadores han invitado a todo aquel que quiera vincularse a la campaña, puede realizar sus donaciones en la ciudad de Cartagena, en la Universidad del Sinú, así lo dio a conocer Sergio Cardona uno de los organizadores quien se encuentra optimista para el logro de este meta

“Ayuda siempre vamos a necesitar, pero lograr claro que podemos. Nosotros somos un país generoso, ya lo hemos demostrado en las situaciones que vivimos cuando hay catástrofes, ya lo demostramos ahora con el avión que se cayó de nuestros hermanos brasileños“.

Agregó “somos un país generoso, creo que cinco mil toneladas no es ambicioso. Creo que es lo mínimo que podemos hacer más aún tenemos una ventaja muy grande, se ha vinculado a nosotros empresas privadas como RCN, la policía, el ejercito, la fiscalía, grandes empresarios, por eso digo que cinco mil toneladas no es ambicioso si no realista.“

Todos somos Guajira tendrá como punto de partida el hotel sonesta de la ciudad de Barranquilla hasta Uribia.

Se puede donar arroz, maíz, panela, café, galletas saltín, atún, leche en polvo, salsa de tomate, entre otros productos no perecederos.