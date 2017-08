Las investigaciones de hoy en la Fiscalía ya no se pierden, ni se congelan: Fiscal Néstor H. Martínez.

Fiscal Néstor Humberto Martínez. Foto RCN Radio Cali.

Todas las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación en el momento, están saliendo a la luz pública dijo en Cali su titular, Néstor Humberto Martínez.

Advirtió que ya están funcionando las instituciones porque la opinión pública conoce lo que están haciendo y a la vez criticó a las personas que están cuestionando la labor de este organismo.

Durante la instalación de la jornada contra la corrupción en la capital del Valle del Cauca, dijo que durante su recorrido por el país muchas personas le decían sobre los casos tocados por la Fiscalía, que se va a cavar el país, se desinstitucionalizó, exclamaciones que se hacen.

A estas inquietudes respondió, “está operando la institucionalidad democrática, cuando más confianza debemos tener en las instituciones es ahora que antes, porque que es lo que está funcionando, no está funcionando el reclamo de los twitteros profesionales, unos señores arrinconados, que lo único que hacen es utilizar el twiiter para poner mensajes para deteriorar la democracia colombiana y dañar a todas las instituciones” y agregó “profesionales de oficio en divulgar la desesperanza nacional, que no aportan nada esos señores y esas señoras no aportan, en Colombia en la lucha contra la corrupción no han denunciando un solo caso, no han llevado una sola prueba a la Fiscalía General de la nación, pero obviamente si se sirven de todas las investigaciones, hablan de Odebrecht y del poder judicial, eso quien lo ha hecho es la Fiscalía General, el Estado colombiano los que servimos a los colombianos”.

Hizo una defensa como están funcionando actualmente las instituciones, “como no vamos a estar hoy más contentos y con mayor esperanza y con mayor confianza en el futuro del país, lo grave es cuando las investigaciones se congelaban, se archivaban, se podrían se perdían y nada salía a la luz pública y eso es lo grave y ahora que está saliendo a la luz pública, cual es el efecto social, se está imponiendo la razón del derecho penal, del derecho criminal”

“Cuando la justicia es para todos y no para los de las ruanas y empiezan a escucharse las condenas y a oírse los pasos de la justicia, los ciudadanos empiezan a tomar conciencia de que no pueden seguir delinquiendo porque hay justicia porque está operando la justicia” precisó el Fiscal Néstor Humberto Martínez.