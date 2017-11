A las IPS de Caldas, las tienen asfixiadas no sólo las EPS sino también el estado

Foto: Tomada de Google.com

Gerentes de IPS de Caldas, se reunieron con el Director de la Dirección Territorial de Salud, para solicitarle que sea cancelada sus deudas para que estas entidades puedan operar con normalidad; la solicitud también fue presentada a las EPS.

Las solicitudes que hicieron los gerentes son dos:

La primera, que la Superintendencia Nacional de Salud, abogue por las IPS, públicas y privadas, garantizando que las deudas se reconozcan, pues se han ido SOS, Coomeva, de unos municipios, y hay crisis con Salud Vida.

La segunda petición de los gerentes va dirigida al gobernador, Guido Echeverri, para que proponga un acuerdo presupuestal que permita que se trasladen recursos de otras carteras y puedan cubrir la deuda de la Territorial, que asciende a los 25 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con el subsidiado y que dice no tiene con qué responder.

” Los hospitales y clínicas están perdiendo mucha plata porque la deuda en Caldas alcanza los 300 mil millones; la Territorial nos debe más de 25 mil millones de pesos, esto es una problemática para nosotros porque en un tiempo ya no vamos a tener con qué contratar, tampoco tendremos con que modernizar las plantas, además de no poder comprar instrumentos y elementos de buena calidad, así no se le puede garantizar un procedimiento a un paciente” dijo el gerente del Centro de Diagnóstico Urológico en Manizales, Carlos Humberto Orozco.

Por su parte, el Director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Gerson Bermont, admitió que esta deuda esta vigente pero que se ha presentado por los escazos recursos que han llegado a la entidad.

“No tenemos suficientes recursos, debemos gestionarlos para poder quedar a paz y salvo con las IPS y garantizar la salud a los caldenses” dijo el funcionario.

Al final de la reunión, funcionarios de la Superintendencia de Salud, manifestaron que quieren hacer un acompañamiento más cercano para conocer la cartera real en Caldas, pues dijeron que hay inconsistencias entre lo que reportan las IPS comparado con lo que informan las EPS.