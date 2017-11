Laura González, la cartagenera que se coronó Virreina en Miss Universo

ACOMPAÑA NOTAS SOBRE REALITY SHOWS:(ARCHIVO) Foto de archivo tomada el 21 de mayo de 1994 en el momento que Miss India Sushmita Sen (I) es elegida Miss Universo, mientras Miss Colombia Carolina Gomez, quedando en segundo lugar, grita de alegría en Manila, en Las Filipinas. AFP PHOTO / Romeo GACAD / AFP PHOTO / ROMEO GACAD

Laura González, la representante de Colombia en Miss Universo, se coronó como virreina universal de ala belleza en Las Vegas, Estados Unidos, tras superar todas las pruebas del concurso.

Su respuesta a la pregunta ¿qué cualidad de la que usted se siente más orgullosa usaría en su tiempo en Miss Universo?, respondió: “Soy apasionada por todo lo que hago, con disciplina y pasión entrego todo mi ser. Entrego todo mi ser en todo escenario que piso, así lo hice como actriz, así lo hice como colombiana y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo”.

Jamaica, Sudáfrica, y Colombia se convirtieron en las tres mujeres más bellas del Universo, quedándose finalmente Sudáfrica con el título de la mujer más bella.

La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 años, se llevó el primer lugar. Esta es la segunda vez en la historia del certamen que una sudafricana logra la anhelada corona. La primera fue en 1978

Durante el evento Laura González Ospina, señorita Colombia, superó la primera ronda de eliminación y se ubicó en las 16 finalistas, encabezando el grupo de Las Américas. Tras ser seleccionada dedicó las siguientes palabras: “esto va para los perdedores, yo he estado ahí. Sigan trabajando, métanle toda la pasión que puedan porque podrían presentarse ante miles de personas gritando que tu eres la campeona”.

Una vez superada la primera etapa, la soberana de los colombianos desfiló en un traje de baño azul oscuro con su particular sonrisa. Un recorrido impecable por la pasarela la hizo acreedora de su tiquete a la siguiente fase, junto con otras nueve candidatas más.

Tras ingresar al top 10, la siguiente prueba para Laura González estuvo en el desfile de traje de gala, favorito entre los seguidores de Miss Universo lo que la dirigió al top 5 junto a Jamaica, Venezuela, Sudáfrica y Tailandia.

En la ronda de preguntas, a Laura Gonzalez le indagaron: “El terrorismo es uno de los peligros más grandes del mundo, como Miss Universo vas a tener que ser líder en conversaciones con pueblos del todo el mundo sobre los eventos actuales ¿Cómo explicarías el terrorismo a un niño?”.

Su respuesta fue: “Jamás he estado en la posición de la víctima, victimario o de la familia. No puedo decir a ciencia cierta cómo se siente, pero si tengo la oportunidad de hablar con un niño, le pediría por favor que su generación como la mía ya no puede estar llena de armas. Por favor más libros, más cultura, más amigos y más amor”.

Reacciones de su familia

Tras conocerse el triunfo de la cartagenera Laura González, sus familiares en Bogotá no dudaron en expresar su alegría, “Estoy feliz porque Laura por fin logró lo que estaba esperando hace mucho tiempo, se preparó para esto y estábamos seguros que lo iba a lograr. Saludos Laura, te amamos todos, éxitos en tu camino”, manifestó Guillermo Ospina, su tío.

“Siempre hemos sabido que lo que ella se propone lo logra, sabíamos que esto era un sueño más que programado. Estamos muy felices y orgullosos de ella por su constancia, por su fortaleza, por ese amor que le pone y el empeño a las cosas ques se realizan. Laura, el pueblo colombiano está feliz por ti, sabemos que todos los sueños se cumplen” agregó Ana María, su tía.

“Yo también estoy feliz por la actuación de Laura, yo sabía que todo le saldría bien. Laura te quiero mucho, y te sigo deseando lo mejor” comentó Juan Camilo Ospino, su primo.

El mensaje de Laura Gonzáles: “sean ustedes mismos”

Este nuevo triunfo de Laura González, con certeza, se da por la misma razón por la que obtuvo la corona de Señorita Colombia, en ese comento tras ser consultada por RCN Radio pidió a todos sentirse bien consigo mismo. “Si bien hoy yo tengo esta banda no tiene que ver con la delgadez, no tiene que ver con que yo tenga el mejor cuerpo porque tenía compañeras bellísimas, tiene que ver con la percepción que tengo de mi misma y es que cada vez que me miro al espejo amo lo que veo”

Su historia también es inspiradora, durante el Concurso Nacional de Belleza Laura González confesó que en su niñez fue víctima de bullying por ser ‘la gordita del salón’, “yo sufrí mucho, eso me creó muchas inseguridades, pero todo eso empezó a cambiar cuando empecé a confiar en mí misma, a confiar en mi trabajo, cuando empecé a creer que podía ser buena para muchas cosas”

Y siempre le enviaba un mensaje a quienes podrían identificarse con ella, “a todos esos que se sienten inseguros, que no se sienten tranquilos, quiero decirles que les prometo que estarán bien, que las cosas no serán así para siempre, que las cosas van a cambiar” comentaba.

Perfil

Laura González nació en la ciudad de Cali el 22 de febrero de 1995, a los 6 meses de nacida se trasladó junto con su familia a la ciudad de Cartagena de Indias. Tiene 22 años. Sus medidas son 87-62-92 y su estatura es 1.78 centímetros. Es egresada de la Escuela de Formación Actoral Casa Ensamble. Como segundo idioma habla inglés y domina francés.

Se describe como una mujer risueña, tranquila, disciplinada que sabe apreciar, resaltar y agradecer las virtudes de los demás. En su tiempo libre le gusta leer y aprender idiomas.

En el momento de su coronación como Señorita Colombia, Laura se mostró confiada en lo que sería su participación en Miss Universo, manifestando que buscaba llevar un mensaje de tolerancia y solidaridad: “Quiero decirles a todas las mujeres y niñas lo hermosas que son y que pueden ser quien ellas quienes quieren ser, REINAS en todos los aspectos de la vida”.

Laura en tres datos:

El discurso del rey de Tom Hooper es la película que más la ha inspirado.

La gastronomía cartagenera es su mayor antojo

Para ella, resaltar las particularidades y virtudes de cada ser humano es lo que lo hace única.