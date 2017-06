Legalizadas capturas de tres implicados por desplome de edificio en Cartagena

Wilfran Quiroz en el momento en que llega al Complejo Judicial de Cartagena. Foto de RCN Radio.



La Fiscalía General de la Nación les imputó a los detenidos los delitos de urbanización ilegal y uso de documento falso.

La Juez Novena Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, Elizabeth Araújo, legalizó la captura de Wifran Quiroz, Luis David Quiroz y Luis Eduardo Agressot Torres, detenidos por unidades del CTI de la Fiscalía por presunta responsabilidad en caso Portal de Blas de Lezo II, que dejó 21 victimas fatales y 22 heridos.

Entre los argumentos de la juez estuvo la vigencia de la orden de captura, que no hubo agresiones a los detenidos y que el procedimiento se desarrolló en el tiempo fijado por la ley, “no han sido maltratados, se ha dejado constancia de un buen trato y está dentro de la línea de tiempo de derecho. Esta juez puede declarar la captura”.

En la diligencia de allanamiento realizada a la residencia a Wilfran Quiroz, los investigadores encontraron escrituras públicas, promesas de compra venta, chequeras, dos USB, tres simcards y otros elementos, que también fueron avalados judicialmente de garantías, y que servirían en el desarrollo de la investigación.

Juan Antonio Royero, abogado defensor de Wlfran Quiroz, cuestionó la actuación de la Fiscalía en estas capturas, porque sostuvo que su defendido estuvo dispuesto a comparecer con la justicia, “la justicia se convirtió en una justicia mediática. Una justicia show, pero respetamos el criterio del juez de control de garantías”.

La Fiscalía buscará que a los detenidos les imputen los delitos de urbanización ilegal y uso de documento falso en concurso con homicidio culposo, lesiones culposas y estafa agravada.

Pidió perdón

“Antemano pido disculpas a todas las victimas (…)”. Con esas palabras y con voz entrecortada Wilfran Quiroz concluyó su primera intervención en la audiencia de legalización de captura, un mensaje dirigido a los familiares de fallecidos por el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, que estaban en el recinto para exigir justicia.

Carmen López Cañante, esposa de un fallecido en el desplome, aseguró que no sintió nada con las palabras de arrepentimiento de Quiroz Ruiz, “me parece que no fue sincero, porque la verdad no sentí anda cuando lo dijo, lo dijo por decirlo a mi corazón no llegó nada. Me parecieron hipócritas sus palabras”.