Leonidas Gómez devuelve condecoración a la Asamblea Departamental

Momento de devolución de la condecoración. Foto: RCN Radio

En un acto muy corto ante la Secretaría General de la Asamblea Departamental, el ex candidato a la Gobernación de Santander Leonidas Gómez devolvió la condecoración de la orden Luis Carlos Galán a la honorable Asamblea por considerar que esta distinción no debió ser entregada al ex Procurador Alejandro Ordóñez porque según Gómez le quita significado al mérito.

Al despacho lo acompañaron sus seguidores, líderes comunitarios y voceros del movimiento Dignidad Santanderana, Leonidas Gómez explicó en 6 puntos las razones que lo llevaron a devolver la condecoración a la Asamblea departamental.

“Durante el ejercicio de su poder Alejandro Ordóñez vivió los más grandes actos de corrupción se han considerado, tales como Odebrecht, Reficar, la venta de Isagen, todos los grandes dolos de este país y no los vio y no actuó, entonces uno peca por acción o por omisión y a mí me parece que eso no se puede exaltar” señaló Leonidas Gómez.

“No hay derecho que a una persona en vez de censurársele se le exalte, porque si ese es el camino en Colombia jamás se acabará la corrupción, al contrario, vamos a profundizar en ella y alguien debe atreverse a decir basta! No más! Yo creo que todos los Colombianos estamos indignados y por eso realice este gesto, devolver una condecoración que recibí con mucho orgullo y que entrego con mucho dolor” agregó el representante del Movimiento Dignidad Santandereana.

La condecoración que otorga la Asamblea consta de un pergamino mediante la Resolución número 14 del 28 de abril del año 2010 y de una medalla que Leonidas Gómez no entregó a la Secretaria General porque se la trasladó al maestro Tapiero un campesino veterano quien tiene la medalla colgada en una pared de su casa en una vereda el Espinal del municipio Los Santos.

El pasado viernes la misma condecoración fue otorgada por la Asamblea departamental a Alejandro Ordóñez, acto que terminó en rechazo y discusión por parte de los opositores del ex Procurador.