Les hemos cumplido a los niños de Puerto Rico: Alcalde

Hernan Bravo, alcalde Puerto Rico.

Luego de haberse emitido el pasado viernes 12 de mayo por el juzgado promiscuo municipal, un fallo la tutela relacionada con el desacato en el que yo habría incurrido, porque presuntamente no había cumplido la medida provisional de instalar un puente provisional que aparentemente era paso obligado de 22 niños que reciben sus clases en la vereda Cimitarra del corregimiento de Lusitania. Nuestro gobierno ha cumplido con dicho requerimiento, y ese mismo día me desplace personalmente a cerciorarme de que los trabajos se adelantaran con prontitud y con calidad.

Luego de haber llegado a la zona, y de confirmar la necesidad histórica de los niños que acuden a los claustros académicos en esta vereda; que además abarca a otras comunidades como La Esperanza, allí logramos constatar que no son 22 niños sino 4, los menores que se beneficiarían de la tutela y no como se argumentó en la misma. No obstante, lo anterior se dio cumplimiento a la instalación provisional de un puente por el que se movilicen los menores y asistan a recibir clases, luego de la tutela interpuesta por la señora Cindy StancyDiaz Quinara.

Así mismo, quiero dar a conocer que la administración procederá a realizar la construcción de las aletas y accesos así como el relleno del puente en material que fue construido y descuidado en administraciones anteriores, para lo cual el despacho dio un término de 6 meses, esta obra que tiene un valor de aproximadamente 60 millones de pesos, obra bastante costosa si se tiene en cuenta que no hay acceso vehicular ya que no hay carretera conformada y que pudo haberse hecho una obra de menos costo que igualmente sirviera para el objetivo principal, no obstante se dará cumplimiento a lo considerado en el fallo.

Igualmente hemos solicitado al juez de conocimiento la cesación de la sanción de arresto y multa debido a que se encuentra superada la falta con la construcción y puesta en funcionamiento del puente provisional que se entregó el pasado fin de semana.

Vamos a continuar cumpliendo a nuestras comunidades, construyendo ese “Puerto Rico: Territorio para la Paz y el Desarrollo”