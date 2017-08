En libertad pensionado de la policía que habría herido a menor luego de hacer disparos al aire

Sergio José Monsalvo Fuentes, pensionado de la Policía de 40 años, fue capturado por cuadrantes de uniformados de Soledad luego de que realizara dos disparos al aire en medio de una discusión familiar. Una de las balas ingresó a una Institución Educativa cerca a su residencia e hirió en el rostro a un estudiante de 12 años de edad.

Al momento de la captura, la Policía incautó el arma de fuego con la que presuntamente, el pensionado de la Institución habría realizado los disparos.

Sin embargo, el teniente coronel Mauricio Molano, comandante del Distrito 3 de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que Monsalvo fue dejado en libertad por un juez.

“Nos acaban de informar que la Fiscalía tomó la determinación de dejarlo en libertad, situación que ya es decisión propia del fiscal”, indicó Molano.

Según pudo establecer RCN Radio consultando con un abogado penalista, a Monsalvo le imputaron delito de lesiones personales culposas, el cual da para libertad preventiva, más no medida privativa.

Los familiares piden a las autoridades que se haga justicia, pues el menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos sin que hasta el momento los médicos le hayan podido extraer la bala, que está muy cerca al cerebro.

“Desafortunadamente la bala no se han podido extraer porque está detrás de la oreja, casi en el cerebro. El niño está en Cuidados Intensivos, está muy delicado. Estos hechos no pueden quedar impunes, las personas no pueden estar haciendo disparos al aire sin tener en cuenta que hay niños a su alrededor”, indicó Ailyn Rodríguez, hermana del afectado.

Entre tanto, los vecinos del barrio Costa Hermosa, en Soledad, donde ocurrieron los hechos, piden que el pensionado de la Policía sea llevado a la cárcel porque representa un peligro para la comunidad.

“El siempre hace disparos, pone música alta, se paga el código de la Policía por donde quiere. Con el cuento de que es Policía, por aquí todos los tenemos que calar el mal vivir de él porque no sabe convivir con las demás personas, está afectando a los demás. Las autoridades tienen que tomar medidas aquí”, indicó una vecina del sector.