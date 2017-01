Líderes comunales crean comité anti-revocatoria en apoyo al alcalde de Bucaramanga

Esperan que el movimiento resulte efectivo. Foto: RCN Radio.

Luego de conocer que se inició legalmente el proceso que busca revocar el mandato del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y que se necesitarán de 24 mil firmas para lograrlo, líderes comunales crearon el comité anti-revocatoria para apoyar al mandatario de los bumangueses.

Según Horacio Rey, líder comunal del barrio Porvenir, el movimiento busca evitar que los ciudadanos firmen a favor de la revocatoria “no vamos a permitir que se lleve a cabo esta revocatoria porque el alcalde ha venido haciendo las cosas muy bien, no sabemos por qué o bueno serán politiqueros que no comprenden que se administre con total transparencia. Por eso nos tomaremos los barrios para pedirle a la comunidad que no firme a favor de la revocatoria”.

El grupo fue creado en apoyo al candidato desde su campaña a la Alcaldía de Bucaramanga y pretende acompañarlo en este proceso donde se ha iniciado un proceso de revocatoria a su mandato.