Líderes del paro cívico aclaran rumores que Buenaventura no esta en el presupuesto nacional 2018

Foto archivo RCN Radio.

Miembros del Comité del Paro Cívico de Buenaventura se reunieron para dar claridad sobre algunos rumores que se habían generado por redes sociales, donde afirmaban que el puerto no había sido incluido en el presupuesto del Gobierno Nacional 2018.

La controversia se dio debido a un audio donde la senadora Susana Correa, señala que Buenaventura no fue incluida en el presupuesto que se tiene destinado para los diferentes territorios el próximo año, generando que la población pudiera irse nuevamente a paro.

Víctor Vidal, integrante del comité se pronunció para darle claridad a la comunidad en general frente a esta problemática.

“Hay que reconocer que hay algunas imprecisiones, los bonaverenses sabemos que en algunas cosas la senadora no está siendo precisa pero partamos del hecho que está la buena intensión. Todos estamos esperando que los senadores de la República como pasó en el primer debate estén a favor de Buenaventura y aprueben la ley”, indicó.

Vidal, afirmó que el patrimonio todavía no existe y que no se puede tener presupuesto porque la ley no ha sido aprobado por el congreso de la República, aduciendo que falta este mes, además del de noviembre y ahí ya se tendría la ley del patrimonio que va a soportar el plan de desarrollo especial para Buenaventura.

Finalmente, aseguró que todo tiene un proceso; por lo que piden a la comunidad estar pendiente de lo que sucede con los acuerdos del Paro, pero se debe evitar a toda costa la especulación y la desinformación debido a que esto podría generar caos en Buenaventura.