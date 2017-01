Liniers y Montt, los ilustres del Hay Festival

Los ilustradores latinoamericanos Ricardo Siri Liniers y Alberto Montt se idearon una extraña conversación de dos horas y media que incluye grandes dosis de humor ácido y negro, anécdotas, dibujo y risas, un espacio para pasar la línea.Reconocen que no saben lo qué hacen una vez están en el escenario para su Stand Up Ilustrado, pero el caricaturista chileno Alberto Montt dice que es solo ponerse de pie frente al publico y dibujar lo que está pasando, con una buena dosis de improvisación, y luego reírse de su propio show, comentarlo, criticarlo, eso sí, todo con el publico, “es una mezcla entre Stand Up, dibujo ilustrado, un show que no es un show, no sé, catarsis”

Para el dibujante argentino Liniers la idea fue gestándose de manera natural hace unos dos años en México, sin planificar nada, y cuenta que con su amigo Montt hacían muchas presentaciones de libros juntos, “si él venía a Buenos Aires yo lo presentaba, si yo iba a Chile el me presentaba, y esas presentaciones cada vez se iban haciendo, con el paso del tiempo, cada vez más extrañas, eran menos de los libros y más de los delirios que se nos ocurrían”

La gente se reía de esa loca improvisación que pretendía ser una presentación de un libro, y ahí apareció la idea brillante, dice Liniers, “y dijimos: Bueno… cobrémosle, y ahí lo fuimos armando (el Stand Up)”. A partir de ese momento comenzó la experimentación, que incluyo un poco de música también, y luego de eso, unieron todo lo que se les había ocurrido en un espectáculo, “la gente se rió, nadie nos pidió que les devolviéramos la plata, y aquí estamos”

En el escenario ninguno de los dos es protagonista, Montt asegura que nadie se roba el show de nadie, ni siquiera los personajes que aparecen en sus viñetas porque no están invitados. Liniers agrega que ahí dejan ver su lado oscuro, como la canción de Pink Floyd, “porque Macanudo es como muy optimista y feliz, mientras que el show este no… dejamos ver nuestro humor más ácido y políticamente incorrecto”