Liquidación del Hospital Universitario del Valle está en el tintero

Hospital Universitario del Valle. Foto RCN-Radio.

El proceso de liquidación se mantiene sobre el Hospital Universitario del Valle, toda vez que no ha podido salir de la crisis financiera, dijo el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, quien hace parte de la junta directiva de ese centro médico.

En ese orden de ideas, aseguró que el sanatorio no se puede sostener económicamente porque su producción es mínima, y entonces, se entra en un círculo viciosos que afecta todos los servicios.

También, enfatizó que “cuando no hay dinero, no se puede pagar la nómina, no se prestan los servicios, no hay facturación, no hay medicamentos, ni suministros”.

Además, indicó que el Hospital se encuentra en la Ley 550, y si no se cumple con los proveedores y los pagos, el paso siguiente es la liquidación.

De igual forma, subrayó que el reintegro de los trabajadores, gracias a una acción de tutela, afecta las exiguas finanzas del centro de salud.