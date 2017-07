Llegaron a Disparar sin mediar palabra: Trabajador liberado

Foto RCN Radio Cúcuta

Gelar Barreto, trabajador liberado en las últimas horas luego de un incidente en la zona de frontera, narró los hechos previos al asesinato del señor Libardo Fuentes Hernández, a manos de militares venezolanos que cruzaron la frontera colombo-venezolana.

“Sin mediar palabra llegaron a dispararnos; íbamos a sentarnos a desayunar cuando llegaron dos militares venezolanos y nos hicieron varios tiros; a mí gracias a Dios no me pegaron ninguno de los dos que me tiraron, pero al señor Libardo, que estaba dentro de la máquina, le propinaron tres tiros que lo mataron de una vez” expresó el señor Barreto.

“Yo les decía que no me mataran, pero me pidieron que me levantara y caminara porque me llevarían a una guarnición militar; caminamos cerca de una hora donde solo me apuntaban, no me decían nada, me robaron algunas pertenencias entre ellas el celular; pensaba lo peor”

Además confirmó que gracias a la rápida intervención del cónsul del Colombia en el Estado Táchira, se logró su pronta liberación; “Cuando llegó el cónsul no les gustó mucho, pero después de un tiempo me entregaron a él, quien me trajo junto a las autoridades; le agradezco mucho a la Policía, a Cancillería y la Gobernación por el trabajo hecho”

Asimismo, lamentó la muerte del señor Libardo Fuentes Hernández de 62 años de edad, y quien tenía cerca de 35 años de trabajo en la empresa.