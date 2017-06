Lluvias en la Región Caribe no corresponden al tránsito de la onda tropical ‘Bret’

Foto archivo RCN Radio.

Durante los últimos días, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe ha monitoreado a ‘Bret’, que ya descendió su categoría a Onda tropical.

El Contralmirante Gabriel Pérez Garcés, comandante Fuerza Naval del Caribe, explicó que si el comportamiento fenómeno atmosférico persiste, la región caribe no tendrá que preocuparse y aclaró que las lluvias recientes no tienen relación con lo anterior.

“En la medida que esto continúe así irá disipándose en la mitad del Caribe, pero qué se nos puede presentar para el Caribe central: Tiempo nublado, lluvia aislada, una brisa, un viento de 30 a 35 nudos. Básicamente esa es la condición de mar que se puede presentar en los próximos días”, anotó el Contralmirante Pérez Garcés.

Por el momento, ‘Bret’ no amenaza la navegabilidad en la región Caribe, sin embargo, el Contralmirante Pérez Garcés sugirió a la comunidad estar atentos a los reportes del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – Cioh. “En la medida que se vaya confirmando, minuto a minuto, cuál es la condición del fenómeno se van a estar emitiendo boletines y eso mostrará las restricciones que puedan existir” , dijo.

El capitán de fragata, Darío Sanabria, añadió que la onda tropical no representa ningún peligro para la comunidad costera y que el clima lluvioso de la región no tiene relación, “en realidad no hay una incidencia para el actual tiempo que presenta la ciudad de Cartagena, pero si cabe observar que de acuerdo a los pronósticos del Ideam vamos a tener lluvias aislada y un tiempo similar durante esta semana, pero que no soy atribuibles a la onda tropical”.

El oficial naval añadió que el monitoreo a ‘Bret’ continuará, así como cualquier otro fenómeno atmosférico que aparezca y pueda tener incidencia en el Caribe, debido a que por las temporadas de huracanes se presentarán nuevos eventos similares en los siguientes meses.