Lluvias, marcha de docentes y vehículos varados en la vía afectaron operación de Transcaribe

El fuerte aguacero que se presentó en horas de la tarde de este miércoles, sumando a la marcha de las Centrales Obreras y la presencia de vehículos varados en la vía, generaron una serie de traumatismo en la prestación del servicio de Transcaribe.

Las lluvias, no sólo generaron retrasos en el arribo de los buses a las estaciones, sino que también ocasionaron que en estas se aglomeraran ciudadanos a quienes no les quedó otra opción que resguardase en dichas instalaciones hasta que el chaparrón menguara.

El número de personas que estaban en las estaciones desbordó la capacidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), donde los usuarios que iban a bordo de los articulados no querían abandonar los vehículos e inclusive algunos automotores no hacían las paradas respectivas debido a que no había forma de evacuar a los pasajeros.

En la estación de La Bodeguita, en el centro histórico de la ciudad, los ciudadanos no podían moverse de un lado a otro, llevado a que una usuaria experimentara un episodio de claustrofobia, desmayándose en el lugar. La persona, al parecer una mujer, fue asistida por otros usuarios del sistema y no requirió de ser trasladada a un centro asistencial de la ciudad.

Con respecto a la marcha de las Centrales Obreras, los participantes se tomaron el carril exclusivo, generando represamiento y congestión de los vehículos de Transcaribe; mientras que en el sector de los Cuatro Vientos, una volqueta varada causó afectaciones en la movilidad, donde el retiro del automotor de obstruía tráfico vehicular, demoró mucho más de los estipulado.

Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, manifestó que ante los incidentes externos al sistema que se registraron, se activó un plan de contingencia que a través de la reducción de las frecuencias y el tiempo de los despachos ir normalizando “poco a poco” la operación del servicio.

“Esto no se va a lograr de un momento a otro. Estos traumas, duran cierto tiempo hasta que la operación se normaliza”, apuntó.