Lluvias en Nariño ya causan emergencias

Las lluvias que se presentan en Nariño ya han causado varios inconvenientes el más destacado una crecida de la quebrada las juntas en el municipio de Taminango y en le municipio de Linares, donde el techo del salón de actos de la institución educativa tuvo algunos daños y se conoció que se elevó a roja la alerta por el incremento de los niveles de los ríos Patía y Mira.

Desde la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Nariño, se lanzó una alerta temprana a las alcaldías de los 64 municipios del departamento y a sus Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres, para evitar emergencias.

José María Obando líder comunitario de la vereda Las Juntas del municipio de Taminango en dialogo con RCN Radio explico que “se presentó un represamiento de la quebrada las Juntas y que luego se reventó y arrasó 17 viviendas y dejo 70 personas damnificadas, 58 adultos y 12 menores”.

Según lo explicado por el señor Obando la situación fue conocida de primera mano pro el Alcalde de la población pero, por información entregada por Carlos Adres Bravo, Director de Gestión de riesgo del Departamento, el reporte aun no fue elevado por el comité local de gestión de riesgo, por lo que no se han iniciado los procesos de atención respectivos.

“No hay reporte oficial por lo tanto no podemos entrar a intervenir en esa zona con las ayudas humanitarias”, expresó el señor Bravo información que fue corroborada por el líder comunitario José María Obando al expresar: “no han llegado las ayudas, le corresponde la alcaldía con su organismo de socorro realizar el reporte”.

La otra situación de afectación por lluvias se reportó desde Linares, donde “el techo del salón de actos de la institución educativa municipal sufrió daños graves, también esperamos el reporte oficial para conocer el daño total y saber si podemos entrar a entregar ayudas”, informó el director de Gestión de Riesgo del Departamento.

De acuerdo a los informes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, la primera temporada de lluvias iniciará en Nariño a mediados de marzo y se extenderá hasta mitad de mes de junio.

La temporada de lluvias incrementa la posibilidad de que se generen deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y por esta razón la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, DGRD, de la Gobernación de Nariño recomienda a los alcaldes como a sus Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres, tomar las medidas preventivas necesarias a fin de proteger la integridad de sus comunidades.

Se elevó además la alerta roja en lo municipios que se encuentran en las cuencas de los ríos Patía y Mira, pues lo afluentes de los mismos se encuentran en niveles altos por lo cual se podría presentar crecientes súbitas.

A la comunidad se le recomienda estar muy atenta a la información oficial, no ubicarse en zonas de riesgo, hacer el mantenimiento preventivo a los techos, revisar que no hayan goteras y que los canales de desagüe de las viviendas se encuentren limpios, hacer limpieza de sumideros, no arrojar basuras y escombros que puedan taponar los alcantarillados, puesto que la colaboración de la comunidad juega un papel muy importante a la hora de prevenir emergencias.