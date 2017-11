Lo bueno y lo malo que dejaron las celebraciones por los 206 años de la Independencia de Cartagena

Hoy concluyen en Cartagena las celebraciones por los 206 años de Independencia, donde el balance que dejan estas festividades son contrastantes. Por un lado, se destaca la presencia activa de los cartageneros a cada uno de los eventos organizados en conmemoración al 11 de noviembre de 1811.

“Estoy muy contenta porque estamos aquí representando a nuestro pueblo”, expresó una de las jóvenes bailarinas de los 15 grupos folclóricos que participaron del desfile de la Independencia, realizado por la Avenida Santander.

“Espectacular, hermoso. Soy cartagenero y lo vivo, maravilloso”, comentó un ciudadanos.

Ese mismo sentimiento se trasladada entre los comerciantes y vendedores ambulantes, que por estas fechas logran dinamizar sus ventas. “A pesar que tuve una discusión con los de la policía que no me querían dejar entrar, pero me fue bien (…) Para mi el comportamiento fue normal, creo que en otros años había más control (…) Yo vendí más de 1000 pinchos, me fue mejor que el año pasado”, dijeron varios vendedores.

Pero, en lo negativo, sobresale el mal comportamiento de algunos ciudadanos y que se vio reflejado en las más de 2900 urgencias atendidas sólo en la ESE Hospital de Cartagena.

“En estos días se fiestas se atendieron 6 personas heridas con arma de fuego, 47 con arma blanca, 115 con elementos contundentes, 19 pacientes intoxicados con alimentos o bebidas, 6 quemados con pólvora, uno con aceite, tres fallecidos y 5 pacientes venezolanos fueron atendidos. De igual forma, 32 pacientes fueron remitidos a otros centros de mayor complejidad y se atendieron 37 urgencias vitales”, dijo el gerente de la entidad, Roque Bossio.

A esto, al reporte en seguridad donde el coronel Juan Carlos Rivera, comandante operativo de la Policía Metropolitana, informó de manera preliminar de la “captura de 46 persona por diferentes delitos, la incautación de 94 kilos de pólvora, la realizaron 54 comparendos por conductas contrarias a la convivencia y la aplicación 98 medidas correctivas a la luz del Código de Policía”.

Finalmente, se estima que se movilizaron por las vías que comunican a la ciudad con el resto del país, más de 29 mil vehículos, así como se impusieron unos 250 comparendos a conductores por violación a las normas de transito, donde 12 corresponden por manejar bajo los efectos del alcohol.

El cierre de estas fiestas de independencia será en el estadio de softbol de Chiquinquirá donde esta noche se realizará la velada la elección y coronación de la Reina Popular.